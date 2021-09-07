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来自太空的Vlog：航天员汤洪波带你看地球

2021年09月07日13:17 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （赵竹青）在400公里高的太空遥望地球，是怎样的迷人景象？今天中午，中国载人航天工程办公室官方发布了一条神舟十二号航天员在轨拍摄的“从太空看地球”高清视频。航天员汤洪波变身Vlogger，带你以第一视角来一场沉浸式的太空之旅。

视频中，第一次看到北京的汤洪波很激动：“北京的朋友们！大家好！大家好！”随后，汤洪波以第一视角带领观众看了渤海湾、黄河入海口、长江入海口等标志性地理位置，还看到了台风“烟花”。你能找得到它们吗？

“太酷了”“太美了”“好神奇”“可可爱爱”“有一种浪漫叫中国航天的浪漫”……视频一经发布，就赢得了众多网友的点赞留言，被网友称为“拍摄海拔最高、运动速度最快的Vlog”。

(责编：赵竹青、吕骞)

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