盛和泰

原标题：助力构建新发展格局 中国人寿一直在路上

作为金融央企，中国人寿要积极践行以人民为中心的发展思想、坚定不移在满足人民对美好生活的向往中厚植发展根基；坚持守初心担使命、坚定不移践行金融服务实体经济的天职；坚持贯彻新发展理念、坚定不移推进绿色低碳发展，坚持强化系统观念、坚定不移服务构建新发展格局。

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在满足人民对美好生活的向往中厚植发展根基

中国共产党的百年历史，就是一部党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史。中管金融保险企业应坚持以人民为中心的发展思想，不断满足人民群众日益增长的金融保险需求。

一是积极参与多层次社会保障体系建设。中国人寿积极贯彻党中央决策部署，不断发挥金融保险功能作用，积极参与多层次社会保障体系建设。

自2013年国家开展城乡居民大病保险工作以来，已承办21个省、4个自治区、3个直辖市和3个计划单列市，在办220多个项目，覆盖全国近4亿城乡居民；积极开拓政府合作补充医疗保险业务，在20个省份开展115个社保补充医疗保险项目，覆盖5500万人；最早参与政府医疗保障业务经办，在办338个健康保障委托管理项目，覆盖人数近1.4亿人；企业年金和职业年金受托投管规模约1万亿元，各类年金保险积累准备金约1.3万亿元，不断为增强人民群众获得感、幸福感、安全感作出努力。

二是不断满足客户随时随地的个性化需求。金融保险企业要顺应时代变化，充分利用5G等新技术应用，提升客户的参与度和个性化体验，进而提高在同质化竞争中的客户黏性。

比如，让客户经理作为高度专业化的“人”与移动通讯的“端”结合，面向客户提供24小时在线智能客服和专属客户经理点对点服务。

又如，利用LBS技术，在客户进入特定场景时，通过微信、短信等自动推送可能触发相关需求的保险产品。

三是逐步加强消费者权益保护。中国人寿加速推进服务卓越型企业建设，围绕从销售主导向销售与服务并重转型，多措并举保护客户权益、提升客户体验。

比如，投保时采用人脸识别、空中签名、录音录像等技术手段保护个人信息安全，投保后对于长期寿险新单提供100%回访服务，全面保障客户合法权益。

再如，扎实开展客户投诉综合治理、专项治理，创新开展“客户之声”项目，项目上线以来，已采集近2000万人次客户评价、超20万条客户留言，并对关键客户体验痛点进行筛查整改，不断优化客户体验。

践行金融服务实体经济天职

金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨。作为中管金融企业，中国人寿坚持守初心担使命，全力践行金融为实体经济服务的天职。

一是着力服务创新驱动发展战略。实体经济发展的关键在于创新。保险作为市场化的风险转移机制和社会互助机制，可通过对创新本身风险、创新产业化风险和创新主体的风险管理和保障，来服务创新驱动，促进实体经济发展。

首先，通过保险机制降低创新活动的不确定性，为创新本身提供风险保障。比如，面向科技企业开发提供关键产品设备保险。

其次，通过保险机制分散创新成果使用风险，为创新成果产业化提供风险保障。比如，利用保险手段控制和转移首台(套)重大技术装备在使用过程中可能面临的风险，降低科技研发单位的“试错成本”。

再次，通过保险机制增强创新主体的保障水平，服务释放各类市场主体创新活力。比如，推出高新技术关键研发人员团体健康保险和意外保险，增加关键研发人员的保障水平。

二是全力支持区域协调发展战略。截至2020年底，对重点区域累计投资规模达1.16万亿元，并涌现出一大批标志性投资项目。

在全方位支持京津冀协同发展方面，累计为北京市6条地铁线路、大兴机场高速公路等投资380亿元，为天津轨道交通出资15亿元，全力推进“轨道上的京津冀”建设。

在积极服务长三角一体化发展方面，出资220亿元参与东航集团股权多元化改制，为民航业的高质量发展注入新动能。

在深度参与粤港澳大湾区建设方面，早在2015年就向招商局集团提供资金支持，为大量的“走出去”重大项目、产业转型升级项目、能源运输项目提供有力资金后盾，截至2020年底，总投资超80亿元。

三是助力推进乡村振兴战略。做好农村实体经济,才能为乡村振兴注入活水。

在全面落实“四个不摘”要求方面，中国人寿保持帮扶力度不减，全面做好中央单位定点帮扶工作，在定点扶贫县选派帮扶干部，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

在抢抓政策性农业保险机遇方面，抓住政策性农险机遇，不断推进农险供给侧改革。

在创新试点支农支小融资方面，探索利用保险资管产品募集资金，引入农业保险、信用保证保险等综合保险提供风险兜底，面向三农等提供更精准、更及时、成本更低的融资服务。

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推进绿色低碳发展

碳达峰、碳中和关乎经济社会发展方式的转变，走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，金融要发挥重要的助推作用。保险作为一种专业化的风险转移机制，是完善绿色金融体系、优化绿色金融治理不可或缺的重要金融工具。

一是促进传统产业绿色转型。

绿色发展首要的是要解决生产发展的高排放高污染问题。要善用环境污染责任保险这一市场机制，将事后赔付与事前监督相结合，强化责任主体的内在动力，促进传统产业绿色化转型。

二是促进绿色消费价值取向形成。

通过包括保险在内的政策工具支持，对消费者的正外部性进行增益性补偿，引领公众养成绿色生活习惯。在“食”的方面，保险可为高品质食品提供品质“背书”，实现保险对食品质量从农田到餐桌的全流程覆盖，构筑食品安全防护网。在“住”的方面，保险可以为绿色建筑增信，用市场的力量推动绿色建筑发展。在“行”的方面，保险可以通过更优惠的费率、更精准的定价、更全面的保障，倡导引领绿色出行。

三是促进人与自然和谐。

保险可作为绿色工具，推动社会资源优化配置，促进人与自然和谐。比如，近年来，保险机构在农业保险经营中主动联合气象、水利等部门，开展气象预报、灾害预警和风险提示，动用无人机监控、卫星遥感、人工降雨等技术手段，显著降低了农业灾害损失。

四是促进绿色生态保护。

在我国，保护生态环境，必须重视绿色农业发展，如何将农业现代化与生态保护有机统一起来？实践证明，农业“绿箱”补贴是一种市场化的绿色补贴机制，在增强农牧民生态保护动力方面发挥着不可替代作用。比如，将农业保险的保费补贴与有机肥料的使用进行挂钩，那么在经济利益的驱动下，将会有更多的农民采用更绿色环保的技术发展生态农业。

服务构建新发展格局

作为金融保险从业者，中国人寿要充分发挥保险风险保障、资金融通、社会管理三大功能作用，积极服务构建新发展格局。

一是系统挖掘现代流通体系与统一大市场建设提速提质潜力，积极服务构建新发展格局。作为市场化的风险转移机制，货物运输险、仓储险、责意险等专业保险产品能够提高资源配置效率，促进现代流通体系建设。

比如，中国人寿推出“冷链货物运输保险”，聚焦农民与小微企业农副产品供应链冷链关键环节风险，研究设计了新型冷链货物运输保险补偿机制，对于构建从产区到销区、从田头到餐桌的冷链物流体系，具有重要现实意义。

二是系统挖掘居民消费扩容提质潜力，积极服务构建新发展格局。尽管我国已成为全球第二大消费市场，消费已成为拉动经济增长的主要动力，但总体看消费对国民经济增长的拉动作用仍有很大潜力。保险行业具备风险管理的专业优势，参与健康保障、养老保障建设，以及根据企业发展需求健全风险管理机制，为企业停工停产损失提供保险保障等，能够有效增强居民消费意愿。

三是系统挖掘重点领域投资潜力，积极服务构建新发展格局。首先，从保险行业自身相关产业链着手进行延伸。持续强化战略性参与公共卫生体系基础设施建设，发挥险资种子资金和领投资金作用，进一步助力拓宽社会办医融资渠道，有效增加群众需要的医疗服务供给；

其次，围绕“十四五”规划和二〇三五年远景目标选准投资方向。不断加强投资研究、资产配置体系建设以及投后管理，发挥私募股权基金产品特点和优势，勇毅笃行推进重点项目落地，充分展现央企担当；

再次，直接服务国家战略性投资需求。布局5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通等新兴基础设施建设，以及战略型新兴产业、城镇化建设，加大对高端制造业、创新企业和引领性产业集群的支持力度等，有效服务构建新发展格局。

作者：中国人寿保险（集团）公司党委委员、副总裁

(责编：李源、曹淼)