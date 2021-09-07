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老旧小区“糟心事”怎么办？两部门发文了

2021年09月07日14:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （申佳平）停车难、下水道淤堵严重、路灯太少……现在，老旧小区居民经常抱怨的这些“糟心事”正在受到相关部门重视。

据国家发改委官网显示，国家发改委、住房城乡建设部近日印发《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》（以下简称《通知》），要求对2000年底前建成的需改造城镇老旧小区存在的配套设施短板进行摸排。

《通知》具体指出，结合住房和城乡建设领域安全隐患排查整治工作，认真摸排2000年底前建成的需改造城镇老旧小区存在的配套设施短板，组织相关专业经营单位，联合排查燃气、电力、排水、供热等配套基础设施以及公共空间等可能存在的安全隐患；重点针对养老、托育、停车、便民、充电桩等设施，摸排民生设施缺口情况。

同时，要将安全隐患多、配套设施严重缺失、群众改造意愿强烈的城镇老旧小区，优先纳入年度改造计划，做到符合改造对象范围的老旧小区应入尽入。编制老旧小区改造方案时，把存在安全隐患的燃气、电力、排水、供热等设施，养老、托育、停车、便民、充电桩等民生设施，作为重点内容优先改造。

在完善长效管理机制方面，《通知》要求推动建立党组织领导下的社区居委会、业主委员会、物业服务公司等广泛参与、共商事务、协调互动的社区管理新机制，推进社区基层治理体系和治理能力现代化，共同维护改造成果。

此外，《通知》强调推行物业专业化管理。城镇老旧小区完成改造后，有条件的小区通过市场化方式选择专业化物业服务公司接管；引导将相关配套设施产权依照法定程序移交给专业经营单位，由其负责后续维护管理。建立健全住宅专项维修资金归集、使用及补建续筹制度。拓宽资金来源渠道，统筹公共设施经营收益等业主共有收入，保障城镇老旧小区后续管养资金需求。

(责编：申佳平、吕骞)

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