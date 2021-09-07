人民网记者 王连香

随着上市企业年中报披露落下帷幕，上市车企也亮出了上半年经营业绩“成绩单”。总的来看，与去年同期普遍下跌的景象相比，尽管上半年汽车行业仍受到芯片供应、原材料供应、市场需求等一系列不稳定因素困扰，但整体呈现出行业复苏、逐步回暖的良好势头。

上半年车企业绩分化明显

公开数据显示，上汽集团、长城汽车、吉利汽车等均实现了营收与净利的双增长。

其中，上汽集团上半年营业总收入为3660.96亿元，同比增长29.03%，其归母净利润也同比增长58.61%至133.14亿元；上半年集团整车零售294.5万辆，同比增长29.7%，成为盈利能力最强的A股上市整车企业。

长城汽车也交出了一份亮眼的答卷：上半年营业收入619.28亿元，同比增长72.36%，归母净利润35.29亿元，同比增长207.87%，上半年增长较为显著。有业内人士表示，其旗下WEY品牌、哈弗品牌、欧拉品牌在营销和产品定位上发生较大转变，推出的新产品针对性强，如坦克300等车型一度出现停产提升产能、排队等车等情况，这些原因都对业绩有所影响。

在其他车企中，东风汽车营业收入698.56亿元，同比增长38%；吉利汽车营业收入450.32亿元，特别是其单车平均收入8.42万元，同比增长10%，增长态势均较为明显。

不过，市场复苏并不等意味着所有车企都“赚钱”。比亚迪公布的半年报显示，其上半年取得营业收入908.9亿元，同比增长50.2%，而归母净利润为11.7亿元，同比下降29.4%。

对于2021年上半年净利润和毛利率的下滑，比亚迪在财报中解释称，报告期内因产品结构变化，公司毛利率下滑；同时，受大宗商品等原材料上涨影响，整体盈利能力也受到了一定影响。

此外，北汽蓝谷上半年实现营业收入24.37亿元，同比下滑21.69%；归母净利润亏损18.13亿元，并未扭转2020年同期的亏损态势。同时，其新能源汽车销量连续出现腰斩，累计产销量2157辆、6959辆，同比分别下滑74.48%和52.66%，与国内新能源汽车市场的繁荣景象形成显著对比。

新能源汽车市场喜忧参半

快充技术实现充电5分钟，续航增加200公里，钠离子电池超过每公斤160瓦时……得益于近年来新能源汽车技术不断取得新进展，应用的智能化与网联化程度不断提高，新能源汽车受到越来越多消费者的认可。

“我国新能源汽车产业配套不断完善，近五年充电设施基本保持每年翻一番的增长速度，建成了全球最大规模的充电设施网络。5G通讯、北斗导航等加快布局应用，为新能源汽车持续发展提供良好基础。”国家发展和改革委员会产业发展司司长卢卫生近日在第十七届中国汽车产业发展国际论坛上如是指出。

中国汽车工业协会数据显示，今年1-6月，新能源汽车产销均超120万辆，分别达到121.5万辆和120.6万辆，同比增长均为2倍。与2019年同期相比，产销同比增长94.4%和92.3%。预计，今年1-8月新能源汽车产销超过170万辆，同比增长两倍，市场渗透率超过10%，L2级智能网联市场占比达到20%。

尽管市场景气程度不断攀升，但车企在新能源汽车业务上并非完全乐观。

作为较早布局新能源汽车的比亚迪，上半年，累计销量达24.7万辆，其中新能源车累计销量15.46万辆，同比增长154.76%，占上半年总销量的62.66%。尽管销量颇丰，但因锂离子电池多种原材料价格快速上涨，其成本居高不下。这在其下滑近三成的利润数据上也有所体现。

另外，押宝在高端车型极狐上的北汽蓝谷亦需要面对不小的挑战。作为一家从传统汽车制造企业脱颖而出的新能源汽车品牌，其定位为中高端，在价格上与特斯拉等强势品牌正面竞争。

“芯片”短缺仍是最大不确定因素之一

“我国新能源汽车仍然存在若干痛点需要高度关注，比如汽车芯片短缺的问题。”科学技术部高新技术司副司长续超前近日在公开场合如是指出。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树亦表示，今年上半年，影响汽车市场最大的不确定性因素之一是芯片供应。

从上市公司半年报来看，芯片供应的确对整车企业造成了较大影响。

以上汽集团为例，在芯片短缺较为严重的第二季度，该集团取得营收1770亿元，同比下降0.45%，环比下降6.4%，归母净利润64.67亿元，同比下降11.1%，环比下降5.54%。与集团上半年整体营收和盈利情况相比，二季度的表现折射出当前车市的最大挑战。其财报指出，全球车用芯片供应严重短缺，对公司生产和批发销量的完成进度造成较大影响。

吉利汽车同样在财报中提到，“相信原材料价格上涨影响将于今年余下时间逐渐消散，唯芯片短缺会于期内持续造成影响。”同时，江淮汽车、江铃汽车以及东风集团均在财报中提及了未来将面临的芯片短缺风险。

据全国乘用车联席会预测，芯片短缺问题有望在第三季度得到缓解，但市场不确定因素依然存在，外加原材料价格上涨等，下半年车企在经营上仍面临各种挑战。

综合来看，上半年我国乘用车市场表现令人振奋，基于此，中汽协再度上调全年车市销量预期至2700万辆，其中，乘用车累计销量为2210万辆左右，同比增长9.5%。

业内人士指出，今年是“十四五”开局之年，我国新能源汽车产业顶住压力、迎难而上，在高质量发展上迈出了更加坚实的步伐，有力促进了经济持续稳定恢复、稳中向好。但我国新能源汽车发展仍存在一些不容忽视的问题，如市场规模不断扩大，但替代优势尚未充分形成；产业基础比较坚实，但关键环节存在短板等。因此，仍要审慎乐观看待下半年市场表现。

(责编：王连香、吕骞)