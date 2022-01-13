人民网北京1月13日电 （记者罗知之）1月12日，中国银行业协会“2021年银行业十件大事、好新闻发布会”在京召开，全面总结了2021年银行业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革重要成果。

银保监会办公厅副主任张忠宁表示，进一步做好金融宣传工作，一是做大做强主流思想舆论，多层次、全方位、立体式讲好金融故事。二是聚焦主责主业，深入宣传银行业服务经济和社会发展的新典型、新经验、新风貌。三是要始终坚持守正创新，把握好新闻宣传的基本规律，积极探索和实践，在报道内容、宣传平台、传播渠道、工作格局等方面取得新的效果。

“银行业十件大事”评审专家代表、中国银行业协会首席经济学家巴曙松从行业发展角度做点评发言，他表示，2021年银行业十件大事，反映了中国银行业在过去的一年中，对中国经济金融发展发挥了重要作用。主要呈现出三个特点。一是从不同的侧面突出了银行业聚焦服务实体经济，防控金融风险，深化金融改革三项重要任务主线。二是充分体现了银行业落实中央经济工作会议对整个经济金融工作全局的政策重点、政策基调，既积极发挥了稳“压舱石”的作用，还在很多领域积极求“进”取得成效。三是面对新的国际国内环境，中国银行业服务新发展格局，积累了新的工具，新的方法，新的思路和策略，有能力克服需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，支持国际国内双循环，提供新的业务空间，奠定更加坚实的基础。

“银行业好新闻”评审专家、中国金融作家协会主席阎雪君做点评发言表示，“2021年银行业好新闻”题材导向正确，意义重大，具有行业代表性，产生了良好的社会反响。整体呈现出政治性、先进性、群众性三方面特点。金融新闻事业意义重大，光荣使命，前景美好。

中国民生银行首席研究员温彬表示，监管部门和行业协会鼓励行业专家发挥专业优势，主动发声，向社会公众解读政策，传递银行业改革发展的新希望新趋势，产生了积极的效果。银行业新闻宣传应坚持导向正确、点面结合、开拓创新，真正让传播内容走进大众心里，增强行业舆论工作的公信力。

据介绍，中国银行业协会自2007年以来连续第15年举办“银行业十件大事”评审发布，连续第10年开展“银行业好新闻”评审发布。2021年十件大事从推荐的390件大事中产生，2021年好新闻在往年基础上进一步优化项目设置，更精准地聚焦服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，设置“普惠金融”“保障民生”“服务三农”“创新发展”四个类别，更加突出地发挥典型示范作用。

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