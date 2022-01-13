人民网北京1月13日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会获悉，2022年1月12日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布最新数据，2021年，我国乘用车市场、新能源汽车、出口等方面都表现出不错的运行状态。其中，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍。

中国汽车市场或将继续保持增长

数据显示，2021年，中国品牌乘用车销量达到了954.3万辆，同比增长23.1%；市场份额达到44.4%，接近历史最高水平。中汽协预测，2022年，中国汽车市场或将继续保持增长，产销量或将达到2750万辆，同比增长5%。

2021年一季度，由于上年同期基数较低，汽车市场呈现快速增长；二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降；四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

2021年，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7和2.7个百分点。在国内消费市场促进下，我国乘用车市场的年度新车销量已经连续七年超过2000万辆。乘用车市场消费升级的需求在2021年表现得非常明显。2021年，高端品牌乘用车销售347.2万辆，同比增长20.7%，高于乘用车增速14.2个百分点，占乘用车销售总量的16.2%，占比高于上年1.9个百分点。

新能源汽车高速增长 再创历史新高

新能源汽车高速增长是2021年我国汽车行业的最大亮点，其市场情况已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。中汽协预测，2022年新能源汽车的销量为500万辆，同比增长47%。

工信部装备一司副司长郭守刚表示，2021年，我国新能源汽车实现了市场规模和发展之路的双提升，呈现三个“快速”，即产销规模快速增长；质量品牌快速提高；产品出口快速增长。

2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。2021年12月，新能源汽车市场渗透率达到19.1%，继续高于上月，其中，新能源乘用车市场渗透率达到20.6%。

新能源汽车成我国汽车出口增长新动能

2021年，新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍。12月，新能源汽车增长贡献度达到了3.9%。按照整车企业出口统计口径，2021年，我国汽车共出口201.5万辆，同比增长1倍，占汽车销售总量的比重为7.7%，比上年提升3.7个百分点。从全年汽车企业出口情况来看，各月出口同比均保持快速增长，其中四季度月均出口量超过20万辆，表现更为突出。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳峰强调，2021年，我国汽车出口首次超过200万辆，打破了多年来一直徘徊在100万辆左右的局面，我国汽车全球化发展已经迈入了新阶段，并呈现出四个亮点：一是中国品牌汽车出口均实现快速增长；二是乘用车和商用车均实现了出口的高速增长；三是新能源汽车出口爆发式增长；四是中国品牌海外发展取得一定突破。

中汽协预测，我国汽车出口将迎来快速增长期，2022年，汽车出口有望增加22%左右。“中国汽车品牌在新能源汽车转型中取得的优势，成为我国汽车出口增长的新动能。”付炳峰表示。

(责编：王连香、高雷)