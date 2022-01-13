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自然资源部：2021年我国成功预报地质灾害905起 避免直接经济损失13.5亿元

2022年01月13日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京1月13日电 （记者杨曦）据自然资源部地质勘查管理司消息，2021年，全国共发生地质灾害4772起，成功预报地质灾害905起，避免直接经济损失13.5亿元。预测2022年地质灾害总体趋势接近常年或略偏低。

2021年总体灾情

2021年，全国共发生地质灾害4772起，造成80人死亡、11人失踪，直接经济损失32亿元。从灾情类型看，滑坡2335起、崩塌1746起、泥石流374起、地面塌陷285起、地裂缝21起、地面沉降11起。从灾情等级看，特大型地质灾害35起，大型地质灾害27起，中型地质灾害328起，小型地质灾害4382起。

与上年同期相比，地质灾害发生数量、造成的死亡失踪人数和直接经济损失分别减少39.1%、34.5%和36.3%。与前五年同期平均值相比，地质灾害发生数量、造成的死亡失踪人数分别减少30.3%和63.2%，直接经济损失持平。

2021年，全国共成功预报地质灾害905起，涉及可能伤亡人员25528人，避免直接经济损失13.5亿元。

2021年12月灾情

2021年12月，全国共发生地质灾害26起，造成直接经济损失801.8万元。从灾情类型看，滑坡5起、崩塌9起、地面塌陷11起、地面沉降1起。从灾情等级看，大型地质灾害1起，中型地质灾害1起，小型地质灾害24起。

与上年同期相比，地质灾害发生数量增加85.7%、均未发生造成人员死亡失踪的灾害，造成的直接经济损失增加526.4%。与前五年同期平均值相比，地质灾害发生数量减少31.6%，造成的死亡失踪人数减少100%，造成的直接经济损失增加36.0%。

2021年12月，全国共成功预报地质灾害2起，涉及可能伤亡人员24人，避免直接经济损失250万元。

2022年地质灾害趋势预测

根据多年的地质灾害发生规律，并结合相关气象资料分析，预测2022年地质灾害总体趋势接近常年或略偏低。

1-2月地质灾害低发，华北地区的山西、中南地区的湖北、湖南、广西，西南地区的重庆、贵州，西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏等省（区、市）部分地区发生地质灾害的可能性较大；

3-5月地质灾害相对低发，华北地区的山西、华东地区的浙江、安徽、江西，中南地区的湖北、湖南、广西，西南地区的重庆、四川、贵州、云南、西藏，西北地区的陕西、甘肃、青海、新疆等省（区、市）部分地区发生地质灾害的可能性较大；

夏季地质灾害集中高发，华北地区南部、东北地区南部、中南地区南部、西南地区西部、西北地区西部和东南部地质灾害可能较常年偏多；

秋冬季地质灾害低发，主要注意防范山区人类工程活动和西南地区降雨引发的地质灾害。

(责编：杨曦、高雷)

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