人民网北京1月13日电 （记者罗知之）1月12日，中国银行业协会发布了“2021年银行业十件大事”，包括出台《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》、推进养老金融改革试点落地、发布《商业银行监管评级办法》、数字人民币白皮书发布、粤港澳大湾区“跨境理财通”启动等事件。这是中国银行业协会连续第15年组织开展“银行业十件大事”评审发布。

据介绍，2021年度评审活动征集到行业大事共390件，经由政府、监管部门，新闻媒体，高校专家及行业内经济学家等共计12名组成的专家评委会开展评审，最终评定“2021年银行业十件大事”。具体如下：

一、服务实体经济稳定恢复，大力支持重点领域和薄弱环节，提升中小微企业金融服务能力，推动小微企业金融服务高质量发展、助微纾困，降费让利惠企利民，为稳增长做出积极贡献。

二、防范化解金融风险取得新成效。重点集团、大型企业风险处置稳妥推进。推动存量高风险机构持续压降，高风险机构数量明显减少。坚决推进反垄断和防止资本无序扩张，将各类金融业务全面纳入监管，金融风险总体收敛。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，出台《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》，健全考核评估机制，推动脱贫人口小额信贷工作提档升级。

四、深入开展党史学习教育，全力配合做好中央巡视工作；深化“放管服”改革，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，推进养老金融改革试点落地，落实能源保供、防汛救灾服务保障。

五、加强国内系统重要性银行监管，发布《商业银行监管评级办法》，出台理财产品销售管理、现金管理类产品管理、流动性风险管理系列新规。

六、数字化服务水平大幅提升。数字人民币白皮书发布；完善金融支持科技创新和产业结构升级，更好服务“专精特新”企业融资需求；国内首笔第三方全流程自动化电子函证成功落地中银协银行函证区块链服务平台。

七、公司治理体系不断健全和完善，出台《银行保险机构公司治理准则》，加强股东股权监管，规范董事监事履职行为，第四次公布重大违法违规股东名单，首批受理设立金融控股公司，开展“内控合规管理建设年”工作。

八、推动绿色低碳发展，推出碳减排支持工具，实施绿色金融评价方案，发布《银行业金融机构支持生物多样性保护共同宣示》《气候友好银行北京倡议》。

九、稳步推进高水平对外开放，银保监会相继出台50多项金融对外开放措施，优化跨境人民币结算，粤港澳大湾区“跨境理财通”启动，首批试点银行业务落地，债券通“南向通”正式开通。

十、中国银行业管理人才库成功上线。银保监会指导部署，搭建高级管理人才库、独立董事人才库和外部监事人才库“三个子库”，优化金融人才资源配置，为中小银行改革化险提供高质量人才保障。

(责编：罗知之、吕骞)