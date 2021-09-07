9月6日，曹操出行在苏州举办2021年战略发布会，宣布已完成B轮融资38亿元，并正式对外公开“N3”（N立方）战略。

据介绍，截至目前，曹操出行注册用户已超6000万，7月订单需求量创下历史新高，是去年同期的150%。在发布会上，曹操出行CEO龚昕表示，未来市场会逐渐趋于良性发展，曹操出行将专注自身业务能力，将B轮融资用在技术研发、业务扩展、服务品质提升、司机群体保障等关键工作上，从而进一步提升企业竞争力。

网约车竞争进入下半场，用户已经普遍养成了网约车消费习惯，网约车渗透率持续升高，用户需求日益多样化。龚昕介绍，未来出行企业不再局限于“面”上的竞争，而将是车辆解决方案、能源解决方案、生态体系解决方案等组成的立体化竞争。因此，曹操出行正式发布2021年“N3”（N立方）战略，龚昕分别从New Car（定制车）、New Power（新能源）、New Ecosystem（生态体系）三个维度阐述了曹操出行未来的布局策略——

“New Car”指的是定制车，曹操出行将联动吉利汽车集团，加大换电为主的网约车定制车型研发和投放，不断提升充电效率，节约运营时间成本。

“New Power”主要是指新能源，尤其是换电布局，依托于吉利科技集团在换电模式的布局计划，推进全国换电网络建设。龚昕表示，这些触手将是曹操出行跨入新能源网约车“换电时代”的重要保障。

“New Ecosystem”则是指曹操出行将依托于吉利控股集团智慧立体出行生态以及苏州智能网联汽车生态两大优势，打造集新能源科技、车联网、智能驾驶等前沿技术领域的一体化共享出行新生态。

一定程度上，“N3”（N立方）战略透露了曹操出行在网约车下半场竞争中的策略方向，未来曹操出行将聚焦产品线多元发展，满足细分用户的多样出行需求。龚昕表示，上至生产环节、智能化研发环节，下至出行平台及用户数据，“N3”（N立方）战略将打破环节壁垒，使整个产业链深度契合为一个有机体系。

“N3”战略给曹操出行未来硬实力的发展做出了指引，但发展目标迭代升级，人才战略和团队建设等企业软实力建设也是关键。业内资深人士直言，优秀的管理、运营团队是重中之重。

吉利控股集团董事长李书福表示，曹操出行布局长远，制定了长期发展战略，同时也引入了国际化专业化的优秀人才。“我相信，龚昕带领的这支年轻有朝气、创新有活力的团队，一定能将曹操出行打造成为中国最安全、最专业、最绿色的出行平台。吉利控股集团将加大投入，助力曹操出行快速发展，我们对曹操出行的美好未来充满信心！”

“我们后续将持续引进有线上线下运营经验、主机厂背景、人工智能等方向的高级人才，建设一个多维度人才团队，并进一步提升团队综合实力以支持新的发展策略的实现。”龚昕透露，此次融资后，公司将根据发展战略、市场变化情况，升级人才布局策略和人才引进模式，注重多元化人才培养，打造一支高素质、高能力、高效率的优秀团队。

(责编：李源、曹淼)