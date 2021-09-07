中国工程院院士王金南：利用大数据、大网络可为碳达峰、碳中和做五方面的事情
2021年09月07日14:19 | 来源：每日经济新闻
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原标题：中国工程院院士王金南：利用大数据、大网络可为碳达峰、碳中和做五方面的事情
中国工程院院士王金南。图片来源：每日经济新闻
今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都召开。在上午的主论坛上，中国工程院院士、国家气候变化专家委员会委员、生态环境部环境规划院院长王金南发表演讲。
王金南表示，利用大数据、大网络可以为碳达峰、碳中和做五个方面的事情：
第一，建立符合MRV要求的温室气体排放清单。
第二，就是城市的碳中和大脑的问题。
第三，就是支撑当前减污降碳协同增效。
第四，怎么把全国的二氧化碳排放总量控制体系建立起来，因为碳达峰、碳中和的核心都是要控制总量。
第五，可以用大数据来支撑公众参与到碳中和这个进程当中去。（记者 张海妮 编辑 杨欢）
(责编：李楠桦、初梓瑞)
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