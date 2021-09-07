人民网北京9月7日电 （记者何旭、孙博洋）2021年中国国际服务贸易交易会9月2日至7日在北京举行，在主题为“低碳生活 无废城市建设”的2021绿色发展国际高峰论坛上，商务部副部长王炳南在发言时表示，商务部正积极促进国内急需的节能环保、环境服务等服务进口，并加快推进绿色低碳技术国际合作。

当前，绿色发展理念深入人心，走绿色低碳转型发展之路已经成为世界各国经济社会可持续发展的必由之路。

王炳南表示，2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的目标，充分展现了中国主动履行应对气候变化国际职责，构建人类命运共同体的大国担当，实现碳达峰、碳中和目标是我国加快推动经济社会全面绿色转型的战略举措。

王炳南认为，绿色发展不仅是未来经济高质量发展的主旋律，也是服务贸易高质量发展的内在特点和发展趋势。主要体现在三个方面：

一是服务贸易本身就具有绿色属性，教育、金融、信息技术、文化、娱乐等知识密集型服务都是绿色贸易，旅行、运输等传统服务贸易也正在加快转型的步伐。

二是节能环保、环境服务、新能源服务、绿色低碳技术服务等为制造业实现绿色转型提供了强大的基础支撑，大大促进了相关产业绿色转型进程。

三是绿色低碳转型不仅是一场产业变革，更是一场系统性的社会变革，它不仅从供给侧影响服务贸易，同时也将从需求侧激发人们对于绿色生活方式的全新消费需求，绿色发展理念贯穿服务贸易发展始终，同时绿色服务贸易的发展也有利地促进经济社会的健康发展。

王炳南表示，商务部高度重视服务贸易绿色发展，正积极促进国内急需的节能环保、环境服务等服务进口，助力经济转型。同时也在加快推进绿色低碳技术国际合作，与各国携手推动全球经济绿色复苏，努力推进相关国际标准与规则制定，加强应对气候变化的国际合作。

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