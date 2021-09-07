人民网记者 车柯蒙

编者按：巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，是“十四五”时期经济社会发展主要目标之一。今年8月，国家税务总局印发《关于在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中积极贡献税务力量的通知》（以下简称《通知》），从六个方面对税务系统巩固拓展脱贫攻坚成果、促进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接提出明确要求。近年来，各地税务部门在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中积极贡献税务力量，为乡村振兴添动能。

打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后，要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，各地税务部门健全帮扶机制，加强东西部协作，为推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接贡献力量。

在“先富帮后富、最终实现共同富裕”的目标指引下，东西部税务部门坚持党建引领，聚焦脱贫攻坚、人才交流等领域，开展协作合作、实现优势互补，高效务实推进东西部对口帮扶工作。

记者从国家税务总局了解到，5年来，全国税务系统深入推进东西部协作，20多个省区市税务局跨越山海、结对“牵手”。据不完全统计，全国税务系统仅省级税务局就签订帮扶协议12个，形成了江苏与西藏、浙江与青海、上海与云南、深圳与广西、厦门与宁夏等多个东西部协作帮扶“对子”。今年8月，四川、西藏税务局签订《深化川藏两地税务对口协作帮扶协议》，双方协调推进对口协作帮扶事项，全方位、多层次有效对接，在党建共建、税费征管、干部培养、人才交流、文化生活等各个方面，广泛开展合作交流这是加强东西部协作，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的切实之举。

金秋九月，湖南省湘西州花垣县十八洞村的千亩猕猴桃迎来成熟期，果农们正忙碌着将成熟的新鲜猕猴桃摘下来打包、装车、发货。

十八洞村猕猴桃是湘西重点乡村振兴产业。今年，受到疫情影响，往年不愁销路的猕猴桃销售遇冷，当地苗汉子集团农业科技有限公司总经理秦勇曾一度为找不到销路犯愁。

正在秦勇忧心之时，当地税务部门传来一个好消息：通过税收大数据分析，税务部门为猕猴桃销售找到了合适的电商平台，“线上+线下”的模式很快解决了销路问题。这不是苗汉子公司第一次通过税务部门大数据比对打开销路了。秦勇告诉记者，2020年，苗汉子公司就经税务大数据平台牵线搭桥，和济南江禾农业等客商签约，开展东西部协作助销，实现销售收入1500多万元。

国家税务总局珠海市税务局在2020年与国家税务总局怒江州税务局结为了扶贫协作和对口帮扶单位，珠海市税务局下辖的7个区税务局对口帮扶国家税务总局怒江州税务局的4个下辖县（市）税务局定点扶贫点。多渠道强化扶贫协作，深化结对帮扶关系，落实相应资金援助，确保按时按量提质完成扶贫协作任务。通过“穗来邦”“珠海扶贫团购微信群”平台开展消费扶贫，设立“珠海税务·情系怒江”助学金关注教育扶贫。记者了解到，目前，已购买怒江州扶贫产品超57万元，已投入帮扶资金21万元用于马吉乡搬迁点项目建设。

“脱贫攻坚阶段转向乡村振兴阶段，持续巩固脱贫攻坚成果离不开东西部协作。”西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强在接收人民网记者采访时表示，税务部门要着眼于区域协调发展，将乡村振兴的目标摆在前列，从巩固脱贫攻坚的角度出发，完善相关政策和制度。其次，利用税务部门的优势从资源角度开展协作，东部地区的经济资源相对丰富，建立高效的服务机制，加强东西部地区资本流动和产业合作，促进西部地区的经济发展。与此同时，还要加强区域之间税务部门的交流合作，建立东西部区域之间资源流动路线，完善资源的跨区域参与机制。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时则表示，在促进东西部协调发展构局的基础上，创建“东部带动西部，发达带动落后”的消费帮扶模式，将帮扶地区的产品直接对接东部和发达地区的消费市场，一方面扩大帮扶地区的产品销路，拉动经济发展，另一方面也有助于满足东部和发达地区的消费需求，实现共赢。

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