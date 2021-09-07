中国互联网发展基金会数字碳中和专项基金启动筹备工作
2021年09月07日14:21 | 来源：每日经济新闻
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原标题：中国互联网发展基金会数字碳中和专项基金启动筹备工作
图片来源：每经记者 张建 摄
今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都召开。在上午的主论坛上，中国互联网发展基金会数字碳中和专项基金启动筹备工作。
中国互联网发展基金会是经国务院批准，由中央网信办主管的全国性公募基金会。自2015年成立以来，中国互联网发展基金会聚焦网信事业，服务网络强国建设大局，设立了网络安全、网络扶贫、网络清朗、车联网、网络正能量传播等专项基金，资助了大量公益项目，有力推动了互联网发展，让互联网发展成果惠及亿万人民群众。
为了更好更快促进“双碳目标”实现，中国互联网发展基金会拟联合中华环保联合会发起设立数字碳中和专项基金，募集社会资金，持续搭建中国数字碳中和高峰论坛资源平台，资助数字碳中和领域项目。（记者 张海妮 编辑 杨欢）
(责编：李楠桦、初梓瑞)
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