原标题：中国互联网发展基金会理事长王秀军：在数字助力“双碳”目标实现的征程中，让群众有更多获得感

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都召开。在上午的主论坛上，中国互联网发展基金会理事长、中央网信办原副主任王秀军发表演讲。

图片来源：每日经济新闻

王秀军谈道，首届中国数字碳中和高峰论坛锁定“数字助力、绿色发展”这一核心要义乘风而来。中国互联网发展基金会也将与社会各界一道，从以下三个方面抢占碳中和时代的战略制高点：

第一，为数字空间“双碳”项目注入新动力。紧紧围绕数字技术、数字经济、数字生活的递进式、跨越性发展，系统扶持相关项目，使其成为绿色发展新引擎。立足创新驱动和突破性发展，着眼控增量与减存量优势而上，同向而行。

第二，为数字空间“双碳”生活引领新时尚。数字空间是亿万民众共同的家园，在数字助力“双碳”目标实现的征程中让人民群众拥有更多的获得感、幸福感、安全感，我们责无旁贷。

第三，为数字空间“双碳”发展唱响主旋律。充分利用互联网平台媒体渠道多样化的优势，促使多元主体参与到“双碳”发展主旋律的全球传播中来。（记者 文多 编辑 杨欢）

(责编：李楠桦、初梓瑞)