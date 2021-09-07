原标题：首届中国数字碳中和高峰论坛召开 相关机构、企业签署数字碳中和战略合作备忘录

中国互联网发展基金会与相关机构、企业共同协作推动数字碳中和战略合作备忘录签约仪式 图片来源：每日经济新闻

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都召开。为了更好地聚集社会优势力量，参与数字碳中和公益事业，积极探索数字化助力实现“双碳”目标的路径，在上午的主论坛上，中国互联网发展基金会先期和中华环保联合会、伏羲智库、腾讯集团、北京易华录信息技术股份有限公司共同签署数字碳中和战略合作备忘录，秉承可持续发展理念、本着平等互利、资源共享、优势互补的原则，发挥互联网行业和社会组织的积极作用，积极推动数字化绿色化转型发展。（记者 陈俊杰 编辑 杨欢）

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