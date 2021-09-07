人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

长江第二长隧道：江阴靖江长江隧道首段顶板完成浇筑

2021年09月07日14:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月7日电 （记者王连香）据交通运输部消息，日前，江阴靖江长江隧道顺利完成首段顶板浇筑，隧道明挖段矩形主体结构雏形初现。江阴靖江长江隧道作为长江上第二长的隧道，总长6445米。全线按照双向六车道高速公路标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度33米。建成后，将有效分流靖江与江阴之间的城际交通需求，对推动长三角区域一体化发展有重要意义。

江阴靖江长江隧道顺利完成首段顶板浇筑。交通运输部供图

据介绍，江阴靖江长江隧道工程北起靖江公新公路，南至江阴芙蓉大道，采用盾构隧道形式穿越长江，线路全长约11.825公里。其中隧道段长6445米,为国内长度排名第二的长江隧道,也是内地在建最大直径、国内在建承受水压最高的公路盾构隧道。本次浇筑的顶板位于第七流水段，是工作井后续段、明挖暗埋段的过渡段顶板。

江阴靖江长江隧道顺利完成首段顶板浇筑。交通运输部供图

交通运输部相关负责人表示，江阴靖江长江隧道首段顶板的顺利浇筑，标志着隧道主体结构施工进入全新阶段，为后续段封顶和盾构机始发奠定了坚实的基础。当前，项目正在开展盾构机始发工作井及后续段、明挖暗埋段、明挖敞开段施工，盾构机预计将在9月底完成工厂组装调试正式下线，盾构始发的各项准备工作正全速推进。

 

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
长江第二长隧道：江阴靖江长江隧道首段顶板完成浇筑
　　人民网北京9月7日电 （记者王连香）据交通运输部消息，日前，江阴靖江长江隧道顺利完成首段顶板浇筑，隧道明挖段矩形主体结构雏形初现。江阴靖江长江隧道作为长江上第二长的隧道，总长6445米。…
加强东西部协作 税务力量助力实现共同富裕
　　编者按：巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，是“十四五”时期经济社会发展主要目标之一。今年8月，国家税务总局印发《关于在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中积极贡献税务力量的通知》（以下简称《通知》），从六个方面对税务系统巩固拓展脱贫攻坚成果、促进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接提出明确要求。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部