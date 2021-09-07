人民网北京9月7日电 （记者王连香）据交通运输部消息，日前，江阴靖江长江隧道顺利完成首段顶板浇筑，隧道明挖段矩形主体结构雏形初现。江阴靖江长江隧道作为长江上第二长的隧道，总长6445米。全线按照双向六车道高速公路标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度33米。建成后，将有效分流靖江与江阴之间的城际交通需求，对推动长三角区域一体化发展有重要意义。

江阴靖江长江隧道顺利完成首段顶板浇筑。交通运输部供图

据介绍，江阴靖江长江隧道工程北起靖江公新公路，南至江阴芙蓉大道，采用盾构隧道形式穿越长江，线路全长约11.825公里。其中隧道段长6445米,为国内长度排名第二的长江隧道,也是内地在建最大直径、国内在建承受水压最高的公路盾构隧道。本次浇筑的顶板位于第七流水段，是工作井后续段、明挖暗埋段的过渡段顶板。

江阴靖江长江隧道顺利完成首段顶板浇筑。交通运输部供图

交通运输部相关负责人表示，江阴靖江长江隧道首段顶板的顺利浇筑，标志着隧道主体结构施工进入全新阶段，为后续段封顶和盾构机始发奠定了坚实的基础。当前，项目正在开展盾构机始发工作井及后续段、明挖暗埋段、明挖敞开段施工，盾构机预计将在9月底完成工厂组装调试正式下线，盾构始发的各项准备工作正全速推进。

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