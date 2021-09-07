原标题：米络星集团与华为签署全面合作协议 共建音视频生态圈

9月3日，米络星集团与华为在杭州正式签署全面合作协议，双方就深度联运合作、视频内容分发与联合推广、品牌合作、广告业务、华为云合作等领域建立稳定、可持续的全面合作伙伴关系，实现资源共享、优势互补、互利共赢。米络星集团CTO兼副总裁郭生发、华为浙江总经理赵蕊现场共同见证签署协议，并就合作内容进行深度会谈。

米络星集团是一家拥有音视频核心专利技术与知识产权的高新技术企业，通过文娱直播、电商直播、商务直播等产品矩阵为用户提供一站式音视频技术解决方案。作为业内推出移动直播平台的企业，米络星在视频语音直播、内容生产、运营及分发领域积累了深厚经验。

根据本次合作，华为云将助力米络星集团国内视频直播业务KK直播、语音业务耳海，并提供覆盖亚太及其他地区的云原生基础设施，助力米络星出海项目KOLive，实现资源高效、应用敏捷、业务智能，安全可信，加速米络星业务的创新与增长。

华为还将发挥华为视频、华为音乐、华为应用商店等华为移动服务生态HMS资源，促进KOLive视频直播业务增长。双方通过深度联运合作，共同为华为用户提供优质的视频内容。目前，双方已在亚太地区、拉美地区密切展开业务合作。未来，还将进一步延伸至欧美地区，扩大双方在视频直播行业影响力。

米络星集团文娱社交事业部副总经理祝端亮、米络星集团用户增长部总监曾造诣、华为云浙江总经理张瀚文、华为终端云服务视频产品总监李伟等现场见证签约并出席会谈。

本次协议的签署标志着双方将继续扩大合作的深度和广度，华为将与米络星共同探索创新应用场景，增强用户体验，提升运营质量，助力米络星聚焦业务，开发更多爆款产品，共同打造音视频领域优质内容生态。

(责编：曹淼、李源)