商务部：上周食用农产品价格继续回落 猪肉批发价继续下降
2021年09月07日15:46 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （赵竹青）近日，猪肉价格备受关注。商务部今日发布监测信息显示，8月30日至9月5日，全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降0.7%。其中，肉类价格小幅下降，其中猪肉批发价格每公斤19.27元，下降2.8%，羊肉、牛肉批发价格分别下降0.2%和0.1%。
8月23日至29日，猪肉批发价格每公斤19.83元，比前一周下降1.7%，上周这一下降趋势愈发明显。商务部8月底表示，将会同有关部门启动本年度第二轮中央猪肉储备收储工作。专家预计，中秋及国庆节日临近，猪肉市场需求逐步回暖，近期猪肉价格或将企稳运行。
除肉类价格外，上周粮油价格总体平稳，其中菜籽油、面粉、豆油批发价格分别上涨0.3%、0.2%和0.1%，花生油批发价格下降0.1%，大米批发价格持平。30种蔬菜平均批发价格每公斤4.38元，与前一周持平，其中生姜、胡萝卜、莲藕批发价格分别下降4.2%、4.1%和3.1%，黄瓜、西兰花、菜花批发价格分别上涨7.3%、7.3%和6.8%。6种水果平均批发价格小幅下降，其中葡萄、梨、西瓜批发价格分别下降3.9%、1.7%和1.2%。禽产品价格互有涨跌，其中鸡蛋批发价格上涨0.2%，白条鸡批发价格下降0.3%。水产品价格小幅下降，其中鲫鱼、鲢鱼、草鱼批发价格分别下降2.3%、1.2%和0.8%。
(责编：赵竹青、吕骞)
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