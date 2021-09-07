人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）今年7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%；支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%；7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点；新增3000亿元支小再贷款额度……今年以来，金融服务能力持续提升，对中小微企业融资支持力度不断加大。

“今年以来，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，继续实施好两项直达实体经济货币政策工具，深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，小微企业融资继续呈现‘量增、面扩、价降’的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。”人民银行副行长、外汇局局局长潘功胜今日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示。

据潘功胜介绍，一是货币信贷总量合理增长。到7月末，社会融资规模存量302万亿元，同比增长10.7%。广义货币M2余额230万亿元，同比增长8.3%。这两项指标的增速和疫情前大体相当，与名义GDP增速基本匹配。今年1-7月份，人民币贷款新增13.8万亿元，比去年1-7月多增7582亿元。

二是小微企业融资呈现“量增、面扩、价降”的局面。7月末，中小微企业法人贷款余额72.4万亿元，占全部企业贷款65.7%，其中普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%。支持小微企业经营主体3893万户，同比增长29.5%。7月新发放普惠小微贷款企业贷款利率4.93%，较上年末下降0.15个百分点。

三是两项直达实体经济货币政策工具效果明显。去年到今年7月末，全国银行业金融机构累计延期还本付息贷款12.5万亿，其中支持中小微企业延期还本付息10.2万亿。从去年6月以来，普惠小微信用贷款累计发放6.1万亿元，占同期累计发放的普惠小微贷款的29%，较两项政策实施前提升8个百分点。

四是中小微企业融资便利性显著提升。人民银行建立完善了供应链金融政策框架和基础设施，完善了应收账款融资服务平台，建设供应链票据平台，提高了中小微企业应收账款的流转效率。今年上半年，人民银行应收账款融资服务平台共促成中小微企业融资2万笔、6291亿元，同比增长了40%和10%。外汇局搭建了服务于外贸企业的跨境金融区块链服务平台，到7月末，平台服务的中小微外贸企业8343家，累计完成融资1000多亿美元。

五是重点行业和区域的支持力度不断加大。建立了包含42万家受疫情影响的行业企业和供应链核心企业名录库，累计推动了发放贷款7.1万亿元，带动就业超过3000万人。同时，人民银行会同相关部门加大对航空、文化旅游、住宿餐饮、零售、外贸等领域企业的金融支持。加强信贷结构优化调整，引导加大对绿色发展、科技创新、制造业等领域企业特别是中小微企业的信贷投放。对东北三省等10个信贷增长缓慢地区新增再贷款额度2000亿元，初步扭转了长期以来这些地区贷款少增的局面。

“下一步，我们会在已经出台的一些惠企政策尤其是支持中小微企业的金融政策基础上，进一步加大政策支持力度。”潘功胜说。

潘功胜介绍，新增3000亿元支小再贷款额度，将在今年剩余的4个月（即9月至12月）内发放。人民银行提供商业银行的再贷款利率是2.25%，商业银行拿到这笔贷款后的发放对象主要是小微企业，发放贷款的平均利率在5.5%左右。同时，人民银行采取“先贷后借”模式，保障资金使用精准性和直达性。

加大普惠小微信用贷款支持政策的实施力度。这项政策是去年6月人民银行为应对当时的疫情对中小企业推出的政策工具，目前这项政策仍然在使用。人民银行会按照去年国务院批准的普惠小微信用贷款支持政策工具，继续用好再贷款资金，引导银行更多地发放普惠小微信用贷款。

金融机构和政府之间合作，发挥好地方政府融资担保机构作用。地方政府已经建了不少融资担保机构，设立这些担保机构的主要功能就是为小微企业融资提供增信、担保。在这方面，人民银行的工作方向是要提升政府融资担保的覆盖面，并且要降低融资担保的费率。

创新供应链金融服务模式，解决中小微企业应收账款被占用导致的资金周转困难。在宏观层面，要保持稳定的融资环境，人民银行将会同有关部门继续督促大中型企业加大账款清欠，遵守市场支付纪律；在金融方面，将推动更多供应链上的核心企业，与人民银行的应收账款融资服务平台对接，发挥好平台的确权功能；指导金融机构开展供应链授信，基于中小微企业在供应链中的合同、物流等信息展开授信；在推动落实及时支付条例的基础上，推动大型企业使用商业汇票替代其他形式的账款，引导金融机构开展票据贴现和标准化票据融资，人民银行提供再贴现支持，缓解了中小微企业占款压力。

强化中小微企业金融服务能力建设。两年前人民银行提出“中小微企业金融服务能力提升工程”。从金融供给侧改革的角度，怎么样提升金融机构服务于中小微企业的金融服务能力，这是一个核心环节，这里包括商业银行内部资源配置、绩效考核、风险评估、尽职免责以及对金融科技的使用等。

“此外，我们继续发挥好财政、工信、税收等部门以及地方政府的合力，进一步提振市场需求，稳定大宗商品价格，降低中小微企业经营成本。同时，推动强化贷款风险分担补偿、信用信息共享机制建设，提升小微企业金融服务效率。”潘功胜说。

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