人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）“7月份降准释放了1万亿元的长期资金，有效增加了金融机构支持实体经济的长期资金来源，引导金融机构积极运用降准资金，加大对小微企业的支持力度。” 人民银行货币政策司司长孙国峰今日在国务院政策例行吹风会上表示，7月降准还降低了金融机构资金成本约130亿元，通过金融机构传导促进小微企业融资成本稳中有降，降准效果逐步显现，小微企业贷款“量增”“价降”。

孙国峰表示，2021年7月末，金融机构普惠小微企业贷款比去年同期增长29.3%，7月新发放普惠小微企业贷款加权平均利率为4.93%，比去年12月下降0.15个百分点。人民银行将引导金融机构继续用好降准释放资金支持小微企业。

谈及小微企业成本问题，孙国峰表示，小微企业成本包括原材料、劳动力等要素成本和资金成本。要素成本最近讨论较多，大宗商品价格上涨使得部分劳动密集型、议价能力弱、对原材料价格敏感的小微企业受到较大影响，值得高度关注，并加大政策支持力度。

孙国峰强调，今年以来，人民银行坚持稳健的货币政策，保持了流动性合理充裕和货币信贷合理增长，同时持续深化贷款市场报价利率改革，优化存款利率监管，将存款利率自律上限改为在存款基准利率上加点确定，显著改善了存款市场的竞争秩序。总的来看，随着各项措施效果逐步显现，小微企业融资成本稳中有降，有效支持了小微企业的经营发展。

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