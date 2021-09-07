2021年服贸会上“开放的京津冀”展台。人民网记者 李彤摄

人民网北京9月7日电 （记者李彤）“一次性了解区域经济的最新发展，太好了！”“我的家乡有了新变化，城市发展速度更快了。”在2021年中国国际服务贸易交易会（以下简称“2021年服贸会”）期间，“省区市及港澳台展区”吸引了参观嘉宾的目光。特别是随着首批国际消费中心城市花落五地，聚焦“国际”、紧扣“消费”、突出“中心”，城市发展递出了“新名片”。

7月19日，商务部部长王文涛在培育国际消费中心城市工作推进会上宣布，经国务院批准，在上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市率先开展国际消费中心城市培育建设。

站在国内国际双循环的交叉点上，如何建设国际消费中心城市？

在2021年服贸会期间举办的“2021北京国际消费中心城市”论坛上，商务部市场运行和消费促进司副司长王斌表示，国际消费中心是市场的制高点、消费资源的积聚地、消费发展的风向标。培育工作不仅要对标国际补足短板、创建一流，更要发挥优势、突出特色、形成标准。

王斌建议，城市发展要突出重点，打造世界级的消费商圈，加快培育消费型品牌，不断激发市场活力。“我们要统筹协调好城市更新改造、消费发展、安全环保之间的关系，加强规划引导和政策创新，营造良好的环境氛围，增强消费舒适度和愉悦感。”他说。

加快培育建设国际消费中心城市正当其时，首批国际消费中心城市的建设备受关注。在论坛上，北京市政府副秘书长李志杰介绍说，北京市自2019年起积极申报首批国际消费中心城市建设试点，今年以来更是把建设国际消费中心城市列入了“十四五”重点任务和融入了新发展格局。

“到2025年，北京要力争建成具有国际全球影响力、竞争力和美誉度的国际消费中心城市，成为彰显时尚的购物之城、汇聚全球风味的美食之都、全球旅游目的地、引领创新生态和新型消费标杆城市，要更好满足人民对美好生活向往。” 李志杰说。

围绕国际上的实践经验，意大利对外贸易委员会北京办事处首席代表张保龙·布鲁诺表示，米兰作为意大利时尚中心和金融中心，在建设国际消费中心城市上有着领先的产业优势和政策支持。在拉动国内外需求方面，文化创新和创造力发挥着重要作用，不断提高了米兰文化产品的质量和数量。同时，通过创新的文化升级和智慧城市发展，吸引着全球游客和投资者来参与。

“伦敦的魔力配方是创意动力，关键在于多样性的产业、开放性的体验、规模化的发展。这离不开优质的营商环境、多样化的消费群体、创新的零售科技生态圈和政策支持。” 伦敦发展促进署大中华区首席代表赵冰冰说。

市场主体是国际消费中心城市的重要参与者。“我国拥有巨大规模的市场、庞大的数字消费用户和先进的创新创业生态，数字消费已成为推动我国数字经济高质量发展的重要动力。”芬香科技创始人兼CEO邓正平表示，区域打造国际消费中心城市，将给新业态、新模式、新消费带来新的平台和动力。

(责编：刘佳、吕骞)