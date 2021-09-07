人民网北京9月7日电（记者何旭、夏晓伦）9月7日，2021年中国国际服务贸易交易会闭幕新闻发布会在国家会议中心举行。商务部服贸司二级巡视员王志华介绍，据初步统计，截至9月7日16：00,本届服贸会各类成果1672个。“可以说，本届服贸会办出了特色、办出了成效、办出了质量，交出一份喜人的成绩单。”他说。

王志华表示，本届服贸会的特色和成效主要体现在以下几个方面：

第一，释放了进一步扩大高水平对外开放的积极信号。本届服贸会上，我国提出提高开放水平、扩大合作空间、加强服务领域规则建设、继续支持中小企业创新发展等促进服务贸易开放合作和创新发展的四方面举措，进一步彰显了中国坚持开放合作、互利共赢，与各方共促世界经济贸易复苏增长的信心和决心，也表达了中国与世界各国共同用“金钥匙”破解难题、共创美好未来的真诚愿望，得到国内外各界高度评价和广泛赞誉。

第二，凝聚了推动全球经济贸易复苏增长的共识。在本届服贸会全球服务贸易峰会上，来自爱尔兰等5国领导人和经合组织、联合国贸发会议、世贸组织等3大国际组织负责人高度赞赏并积极支持中国举办服贸会，表示愿同中国一道，支持全球化和多边贸易体制、加强服务贸易交流合作、维护经济全球化进程。5场高峰论坛、近200场专业论坛和行业会议汇聚各领域政界、商界和学界精英，聚焦服务贸易和数字贸易发展趋势、服务贸易便利化、旅游合作、碳达峰碳中和、防疫健康、知识产权保护等热点话题开展研讨交流，探讨服务领域发展前沿和方向，广泛凝聚各界共识，为推动全球经济贸易复苏增长贡献智慧和力量。

第三，达成了一系列重要合作成果。本届服贸会以“数字开启未来、服务促进发展”为主题，突出展示了数字贸易、5G通讯、工业物联网、智慧办公、区块链创新等新业态新模式，充分交流新理念、展示新服务、发布新成果。据初步统计，截至9月7日16：00,本届服贸会各类成果1672个，其中，成交项目类642个，投资类223个，协定协议类200个，权威发布类158个、联盟平台类46个、首发创新类139个、评选推荐类264个。可以说，本届服贸会办出了特色、办出了成效、办出了质量，交出一份喜人的成绩单。

第四，展示了服务贸易发展成就和服务领域新技术、新应用。本届服贸会专门设立了中国服务贸易成就展，全面展示“十三五”时期我国服务贸易发展的成就和贡献，展望“十四五”时期发展的广阔前景。首次设置了数字服务专题展区，展示数字经济和数字贸易发展最新前沿技术和最新应用场景。围绕电信计算机和信息服务、金融服务、文旅服务、教育服务、体育服务、供应链及商务服务、工程咨询与建筑服务、健康卫生服务8个专题举办企业展，总的来看，今年服贸会的展览展示既体现了专业性和国际性，让专业观众看到新技术、新趋势、新机会，也体现了互动性、娱乐性，让普通观众也获得了新鲜的服务体验，加深了对服务贸易的认识和了解。

第五，提升了服贸会的影响力和服务贸易的社会知晓度。服贸会作为我国今年举办的重大国际经贸活动，主流媒体集中力量主动加强对服贸会的宣传报道力度。服贸会精彩的展览展示也吸引了新媒体的广泛关注和报道。新闻报道及时准确、形式多样，极大地提升服贸会的国内外关注度、知名度和服务贸易社会知晓度。本届服贸会还发布了《中国服务贸易发展报告2020》《中国数字贸易发展报告2020》《世界旅游城市发展报告2020》等多项权威报告，分享专家学者对服务贸易不同领域发展的思考，反映最新发展趋势，引领行业前沿，促进交流合作。

第六，积累了疫情防控常态化条件下“线上+线下”融合办展的经验。疫情防控是服贸会工作的重中之重。服贸会组委会增设了疫情防控工作协调组，加强防疫工作组织领导，执委会认真制定防疫规定，并采用大数据监测、视频巡控、人脸识别等科技手段，对参展参会人员疫苗接种、核酸检测、健康宝和体温等即时查验，加强展会现场巡查，确保各项防疫规定落到实处，不漏死角。本届服贸会线下参展参会人员和观众人数实现“零感染”。今年服贸会充分运用数字技术，以线上线下相结合的方式举办，同步推进屏对屏、面对面的政企对接、产学对接、企业交流和洽谈，充分展现经济数字化、网络化、智能化发展的巨大潜力。安保工作扎实细致，确保了服贸会的顺利举办。

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