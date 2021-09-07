人民网北京9月7日电 （赵竹青）9月7日，商务部发布监测信息显示，8月30日至9月5日，全国生产资料市场价格比前一周（下同）上涨0.9%。煤炭价格继续走高，其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别为每吨765元、872元和1060元，分别上涨2.1%、1.8%和1%。

近日，煤炭价格持续走高，引发市场关注，相关股票、期货大面积飘红。海关总署9月7日公布的数据显示，2021年8月份，我国进口煤炭2805.2万吨，较去年同期的2066.3万吨增加738.9万吨，增长35.76%。较7月份的3017.8万吨减少212.6万吨，下降7.04%。2021年1至8月份，我国共进口煤炭19768.8万吨，同比下降10.3%，降幅较前7月收窄4.7个百分点。

商务部数据显示，除煤炭外，上周钢材价格小幅走高，其中螺纹钢、高速线材、普通中板价格分别为每吨5178元、5424元和5538元，分别上涨0.7%、0.6%和0.3%。有色金属价格小幅上涨，其中铝、铜、锌价格分别上涨3.1%、0.7%和0.2%。橡胶价格略有上涨，其中天然橡胶、合成橡胶价格均上涨0.6%。基础化学原料价格小幅波动，其中纯碱、硫酸价格分别上涨2.3%和0.7%，聚丙烯、甲醇价格分别下降0.4%和0.3%。成品油批发价格稳中略降，其中92号汽油、95号汽油均下降0.1%，0号柴油价格与前一周持平。化肥价格略有下降，其中尿素、三元复合肥价格分别下降0.5%和0.3%。

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