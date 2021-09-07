人民网北京9月7日电 （赵竹青）在天气转凉、学校开学等因素带动下，猪肉消费有所回升。据商务部监测，8月30日至9月5日，猪肉零售价格跌幅收窄，环比下降0.7%，降幅较前一周减小1.3个百分点。

商务部市场运行和消费促进司相关负责人表示，近日生猪产能持续释放，猪肉市场供应充足，预计近期猪肉价格将低位运行。

另据商务部今日发布的8月30日至9月5日36个大中城市食用农产品零售价格情况显示，粮油肉蛋菜等价格基本保持平稳，整体波动幅度不大。其中蔬菜环比涨幅前五位的是：黄瓜、油菜、西葫芦、西蓝花、生菜，涨幅分别为6.9%、5.7%、5.6%、5.5%、3.0%。

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