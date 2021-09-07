“截至2021年6月末，华夏银行绿色贷款余额超过2000亿元。”在2021年中国国际服务贸易交易会上，华夏银行公司业务部总经理于国庆表示，作为北京市属的全国性股份制商业银行，华夏银行积极助力北京国际绿色金融中心打造，为国家绿色发展和生态文明建设贡献力量。

“绿色北京、开放金融”是本届服贸会金融专题展的主题。围绕国家提出的碳达峰、碳中和“3060”目标，华夏银行坚持战略驱动、深耕市场、国际合作、专业化服务的工作思路，不断打造绿色金融新特色，形成了涵盖绿色贷款、绿色票据、绿色投资、绿色租赁、绿色债务融资工具承销、绿色理财、绿色基金等在内的集团化、综合化绿色金融服务体系。

据介绍，该银行与世界银行、法国开发署等多双边组织深化合作，近年来累计引进外资超过10亿美元，为全国17个省区市的94个绿色项目提供了融资服务，每年可减少二氧化碳排放782.43万吨。今年，全国碳市场正式启动，华夏在启动日落地了首笔碳远期交易履约保函业务，成为全国碳市场资金结算银行。

于国庆介绍，在战略层面，华夏银行将“探索构建‘中国气候友好型银行’”纳入未来五年的发展规划，较早构建并在持续完善绿色金融工作机制。目前，正加快推进与亚洲开发银行、法国开发署等机构的低碳金融合作；在环境社会风险管理领域，华夏正式成为了G20金融稳定委员会旗下气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的支持机构；与国际金融论坛（IFF）、世界资源研究所（WRI）等国际组织和金融机构共同发起了《生物多样性金融伙伴关系共同倡议》。

在本届服贸会上，科技金融应用“同台竞技”，吸引了不少参观者。在华夏银行的展台，展现出了“智慧金融、数字华夏”发展愿景。华夏银行开展数字化转型重点项目建设，数字保理、基于产品池的数字供应链业务上线，产业数字金融实现破冰，同步推进物流、能源、钢铁等20余个产业数字试点项目。持续强化科技对业务赋能，重构微信银行，完善手机银行功能，优化客户经理移动APP，成功接入银行函证区块链服务平台，打造单位一户通拳头业务，推动业务质效双升。

“我们不断夯实技术底座，试点推广自主研发业内先进的云原生开发平台，投产企业级区块链基础服务平台，上线文本智能应用开发平台，稳步增强科技服务支撑。推进产业数字金融平台建设，打造集数字化、智能化、生态化、开放化于一体的金融科技平台支撑能力，支持数字化产品与服务创新，服务实体经济，助推产业链升级。” 于国庆说。

(责编：董童、李源)