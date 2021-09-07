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《数字空间绿色低碳行动倡议书》发布 推动数字化绿色化协同发展

2021年09月07日17:02 | 来源：人民网
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9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举办。本届论坛以“数字助力，绿色发展”为主题，探讨如何有效利用数字化手段助推实现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的战略目标。论坛上，中国互联网发展基金会、浪潮等百余家企业和机构共同发布《数字空间绿色低碳行动倡议书》，推动数字化绿色化协同发展。

会议现场。受访者供图

据悉，本次活动由国家网信办、国家发改委、生态环境部、四川省人民政府指导，国家网信办信息化发展局、中国互联网发展基金会、中华环保联合会、成都市人民政府、四川省委网信办、中国信通院主办。有关部委领导、专家院士出席，政府部门和机构、重点企业代表等约500人参会。

发布《数字空间绿色低碳行动倡议书》。受访者供图

据浪潮相关负责人介绍，作为发布《数字空间绿色低碳行动倡议书》的企业之一，该集团正在通过数字化、智能化技术创新做绿色低碳发展的践行者和赋能者：一方面，通过建设绿色楼宇园区，推行日常办公低碳化，实现绿色生产和产品绿色全生命周期管理等方式自身践行节能减排；另一方面，积极用数字技术赋能经济社会绿色发展。

该负责人指出，浪潮作为新基建厂商，在创新探索提供绿色数字基建的同时，还作为经济社会数字化转型服务商，积极利用数字化、智能化技术推动传统行业进行低碳转型。例如在智能制造方面，浪潮基于云洲工业互联网平台推动制造企业绿色发展，帮助企业提升资源利用效率；在智慧水利方面，浪潮智慧水利解决方案支撑水灾害防御、水工程运行等智慧化应用。

数字经济代表绿色经济的发展方向、数字化促进绿色可持续发展已成共识。“浪潮作为数字经济的代表企业，将继续致力于数字经济与绿色经济相互促进、协同发展，通过持续科技创新，加速以数字技术赋能绿色经济发展，助力国家‘双碳’目标实现。”该负责人表示。

(责编：董童、李源)

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