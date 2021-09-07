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房地产贷款增速创8年新低！银保监会回应热点问题

2021年09月07日17:03 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （记者罗知之）“房地产贷款增速创8年新低”“车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%”“已有29家理财公司获批筹建”……今天，银保监会新闻发言人就热点问题回答了记者提问。

河南郑州“7·20”特大暴雨保险理赔情况：结案率67%

河南郑州“7·20”特大暴雨造成重大人员伤亡和财产损失，据统计，7月17日至8月25日，河南保险业共接到理赔报案51.32万件，初步估损124.04亿元，已决赔付34.6万件，已决赔款68.85亿元，整体件数结案率已达67%。其中，人身意外险（含意外医疗）件数结案率76%，车险件数结案率86%，农险件数结案率76%，特别是全损秋粮作物赔款进度超过了94%。

房地产贷款增速创8年新低

截至7月末，房地产融资呈现“五个持续下降”。一是房地产贷款增速创8年新低，银行业房地产贷款同比增长8.7%，低于各项贷款增速3个百分点。二是房地产贷款集中度连续10个月下降，房地产贷款占各项贷款的比重同比下降0.95%。三是房地产信托规模自2019年6月以来持续下降，房地产信托余额同比下降约15%。四是理财产品投向房地产非标资产规模近一年来持续下降，相关理财产品余额同比下降42%。五是银行通过特定目的载体投向房地产领域规模连续18个月持续下降，相关业务规模同比下降27%。

同时，银保监会督促银行机构在贷款首付比例、利率等方面对刚需群体进行差异化支持。截至7月末，个人按揭贷款首套房占比达到92%，住房租赁市场贷款同比增长29%。

网络平台企业金融业务整改：坚决打破垄断

在蚂蚁集团整改工作基础上，今年4月29日，“一行两会一局”等金融管理部门联合约谈了13家网络平台企业，提出了自查整改工作要求。

银保监会对于网络平台企业金融业务整改工作始终坚持以下原则：一是坚持依法将金融活动全面纳入监管，所有金融业务必须持牌经营，消除监管套利。二是坚持公平监管和从严监管。对同类业务、同类主体一视同仁，切实防范金融风险，维护金融稳定，对各类金融违法违规行为一如既往坚持“零容忍”。三是坚持发展和规范并重。支持网络平台企业在审慎监管前提下守正创新、规范发展，弘扬企业家精神，激发市场主体活力和社会创造力，正确发挥科技创新驱动作用，同时，坚决打破垄断，维护公众利益和公平竞争的市场秩序。

车险综合赔付率由改革前56.9%上升至73.3%

去年9月19日启动车险综合改革以来，累计为我国车险消费者减少支出超1700亿元，“降价、增保、提质”的阶段性目标基本完成，车险市场呈现保费价格、手续费率“双降”和保险责任限额、商车险投保率“双升”的新局面。

一是消费者保费支出明显降低。截至7月末，车辆平均所缴保费2774元，较改革前降低21%，88%的消费者保费支出下降。二是费用水平大幅下降。截至7月末，全国车险综合费用率、车险手续费率、车辆业务及管理费用率同比分别下降11.8%、7.3%、5%。三是风险保障程度显著提高。交强险在价格不变的情况下，保障水平由改革前的12.2万元提升至20万元，商业第三者责任险平均保额提升56万元，商业险投保率由改革前的80%上升至86%。四是赔付水平大幅提升。

截至7月末，车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%。通过改革，车险业务在财险业务中的占比降为51.8%，同比下降5.4个百分点，比例已基本接近美国（43%）、日本（50%）等世界主要经济体平均水平。

29家理财公司获批筹建 21家获批开业

理财业务按照监管导向有序转型，结构不断优化，净值化转型力度加大，风险持续收敛。截至7月末，净值型理财产品占比已超过80%；同业理财较峰值缩减96%；保本理财、不合规短期产品规模均较资管新规发布时下降超过98%。

目前，已有29家理财公司（含外方控股的合资理财公司）获批筹建，其中21家获批开业。新设理财公司坚持公开、透明、净值化的转型定位，更加注重投资者适当性管理，稳健推进业务发展，正在逐步成为深化金融供给侧结构性改革的重要力量。

(责编：罗知之、吕骞)

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