人民网北京9月7日电 （记者夏晓伦）记者获悉，近日，苏州市人民政府与中国电信集团有限公司在苏州市相城区签署产业数字化战略合作协议。

江苏省委常委、苏州市委书记许昆林，中国电信集团有限公司党组书记、董事长柯瑞文出席签约仪式并致辞，并共同为天翼交通科技有限公司、天翼安全科技有限公司揭牌。

据了解，天翼交通科技有限公司是由中国电信、中智行和苏州市相关国资平台共同组建的合资公司。公司定位于车路协同技术研发及运营，旨在构建“深度感知、可靠通信、智慧决策、高效运营”的国家级智能车路协同系统，打造中国引领的、自主知识产权的车路协同规模化验证与应用。记者了解到，该公司将以市场化方式运作，兼顾技术优势和资源优势，以苏州为起点，逐步向全国推广。

期间，中智行董事长王劲展示了由中国电信和中智行在苏州联合打造的全连续、无间断、高度协同的高级别智能化道路。这条智能道路具备“开车”的能力：路端系统负责整体指挥，车端系统负责执行和配合，共同完成高级别的无人驾驶。此外，王劲还现场演示了数字化封路、多车协作掉头、盲区出车让行和盲区行人避让四个车路协同典型场景。

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