人民网北京9月7日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍支持中小微企业发展工作有关情况。人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在会上表示，到2021年7月末，普惠小微贷款余额17.8万亿元，同比增长29.3%。支持小微经营主体3893万户，同比增长29.5%。7月新发放普惠小微企业贷款利率4.93%，较去年末下降0.15个百分点。

今年以来，人民银行稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，继续实施好两项直达实体经济货币政策工具，深入开展商业银行中小微企业金融服务能力提升工程，小微企业融资继续呈现“量增、面扩、价降”的态势，企业融资便利性得到较大幅度提升。

“当前，我国经济持续恢复增长，发展动力进一步增强，但经济恢复仍然不稳固、不均衡，全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂，中小微企业原材料等价格居高不下导致生产经营成本上升、应收账款增加、疫情灾情影响等实际困难和问题。”潘功胜说。

下一步，人民银行将继续牢牢坚持“两个毫不动摇”，会同有关部门在落实好已出台各项金融惠企政策的基础上，进一步强化政策激励约束，推动金融产品和服务方式创新，改进金融机构内部资源配置和政策安排，优化融资环境等，持续提升小微企业金融服务，支持中小微企业发展。

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