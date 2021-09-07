人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

关注“快递小哥”权益 顺丰推出员工可持续发展保障计划

2021年09月07日18:23 | 来源：人民网
小字号

9月6日，继7月份投入2亿元用于增收后，快递企业顺丰又宣布推出“员工可持续发展保障计划”，旨在持续提升小哥获得感、幸福感、安全感。据介绍，该计划将在今后一段时间持续投入5亿元以上，兼顾员工当下福利和长远职业生涯保障，聚焦“快递小哥”职业可持续发展和家庭生活质量提升。

今年以来，快递员群体合法权益保障工作备受关注。交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委等7部门前不久联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，对切实保障快递员群体合法权益、促进快递业持续健康发展作出了部署。

顺丰此次推出的“员工可持续发展保障计划”也是响应落实国家关于做好快递员群体合法权益保障工作政策的具体举措之一。该计划预计覆盖超过20万名一二线“快递小哥”及其家人，为他们技能学历提升、转岗转型培训和家属福利等提供支持帮助。

顺丰方面表示，公司此次推出的员工可持续发展计划为员工长期生活保障提供资源，为员工职业发展提供助力，展现了企业对基层优秀人才的珍视，展现出公司所树立的企业与员工共同成长的人才愿景。

据介绍，针对快递员多为年轻人，着眼其未来职业生涯多样化发展及成长需要，顺丰制定了专业型人才、管理型人才可持续发展计划。鼓励一二线员工参加学历教育与技能认证，为高中学历快递员进修专科、专科进修本科提供学费补贴；组织各地区快递员进行快递员、快件处理员技能等级认定，参评快递领域职称评审，提升专业能力与水平；引导快递员参加水电工、店铺运营、农产品种植等相关技能提升，拓展未来岗位选择空间和职业发展通道。

此外，顺丰还将利用集团公司网络生态的优势，不断创造就业岗位。根据个人意愿，支持资深快递员转为营业员、小件派送员、做件员、投柜员、仓管员等岗位；满足部分快递员自主创业愿望与需求，并依托现有资源，整合业务体系，积极支持快递员完成从员工到合作伙伴的身份转变。

在关心快递员个体成长发展之外，计划还将福利关爱拓展覆盖至快递员家属。如根据意愿，为快递员子女优先提供就业机会和岗位；推广家属福利险，增设家属重疾险、意外险和医疗险，夯实企业及职工抗风险能力及家庭保障。目前已为近7万名优秀“快递小哥”家属购买福利险，夯实了快递员家庭抗风险力。

(责编：李源、董童)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年服贸会达成各类成果1672个
　　人民网北京9月7日电（记者何旭、夏晓伦）9月7日，2021年中国国际服务贸易交易会闭幕新闻发布会在国家会议中心举行。商务部服贸司二级巡视员王志华介绍，据初步统计，截至9月7日16：00,本届服贸会各类成果1672个。…
聚焦车路协同技术 央地合作加强产业数字化探索
　　人民网北京9月7日电 （记者夏晓伦）记者获悉，近日，苏州市人民政府与中国电信集团有限公司在苏州市相城区签署产业数字化战略合作协议。 江苏省委常委、苏州市委书记许昆林，中国电信集团有限公司党组书记、董事长柯瑞文出席签约仪式并致辞，并共同为天翼交通科技有限公司、天翼安全科技有限公司揭牌。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部