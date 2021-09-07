9月6日，继7月份投入2亿元用于增收后，快递企业顺丰又宣布推出“员工可持续发展保障计划”，旨在持续提升小哥获得感、幸福感、安全感。据介绍，该计划将在今后一段时间持续投入5亿元以上，兼顾员工当下福利和长远职业生涯保障，聚焦“快递小哥”职业可持续发展和家庭生活质量提升。

今年以来，快递员群体合法权益保障工作备受关注。交通运输部、国家邮政局、国家发展改革委等7部门前不久联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，对切实保障快递员群体合法权益、促进快递业持续健康发展作出了部署。

顺丰此次推出的“员工可持续发展保障计划”也是响应落实国家关于做好快递员群体合法权益保障工作政策的具体举措之一。该计划预计覆盖超过20万名一二线“快递小哥”及其家人，为他们技能学历提升、转岗转型培训和家属福利等提供支持帮助。

顺丰方面表示，公司此次推出的员工可持续发展计划为员工长期生活保障提供资源，为员工职业发展提供助力，展现了企业对基层优秀人才的珍视，展现出公司所树立的企业与员工共同成长的人才愿景。

据介绍，针对快递员多为年轻人，着眼其未来职业生涯多样化发展及成长需要，顺丰制定了专业型人才、管理型人才可持续发展计划。鼓励一二线员工参加学历教育与技能认证，为高中学历快递员进修专科、专科进修本科提供学费补贴；组织各地区快递员进行快递员、快件处理员技能等级认定，参评快递领域职称评审，提升专业能力与水平；引导快递员参加水电工、店铺运营、农产品种植等相关技能提升，拓展未来岗位选择空间和职业发展通道。

此外，顺丰还将利用集团公司网络生态的优势，不断创造就业岗位。根据个人意愿，支持资深快递员转为营业员、小件派送员、做件员、投柜员、仓管员等岗位；满足部分快递员自主创业愿望与需求，并依托现有资源，整合业务体系，积极支持快递员完成从员工到合作伙伴的身份转变。

在关心快递员个体成长发展之外，计划还将福利关爱拓展覆盖至快递员家属。如根据意愿，为快递员子女优先提供就业机会和岗位；推广家属福利险，增设家属重疾险、意外险和医疗险，夯实企业及职工抗风险能力及家庭保障。目前已为近7万名优秀“快递小哥”家属购买福利险，夯实了快递员家庭抗风险力。

(责编：李源、董童)