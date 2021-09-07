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中国信通研究院副总工程师史德年：数字化技术促进工业碳减排有四大着力点

2021年09月07日18:48 | 来源：每日经济新闻
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原标题：中国信通研究院副总工程师史德年：数字化技术促进工业碳减排有四大着力点

　　9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行，在“数字技术赋能行业绿色低碳发展”分论坛上，中国信息通信研究院副总工程师史德年进行了主题演讲。

　　中国信息通信研究院副总工程师史德年 图片来源：每经记者 张建 摄

　　史德年表示，数字化技术将助力工业碳达峰碳中和，以数据为核心，基于传感器集中收集的海量数据，结合软件平台和大数据分析技术来实现工业自动化控制、智慧化管理。在数字化技术赋能下，企业生产力和工作效率得到提升，同时能源使用和碳排放有效减少，实现节能降本增效。他认为，通过数字化技术促进工业碳减排有四大着力点。第一，获取企业内部涉“碳”的各种信息，把“碳”管起来，摸清碳家底、规范碳核算；第二，数字化助力研发设计，从源头减少碳排放；第三，数字化技术助力生产制造，从过程较少碳排放；第四，数字化助力运营服务，整体上节本增效提质。

　　史德年认为，工业互联网的定位为：实现数字化转型的关键路径。在他看来，通过人机物互联，实现工业经济全要素、全产业链、全价值链的网络化连接，构建新型工业生产制造服务体系，形成工业经济发展的全新生态，工业互联网是深化“互联网+先进制造业”的重要基石。（每经记者 曾剑 每经编辑 梁枭）

 

(责编：孙红丽、初梓瑞)

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