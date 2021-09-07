人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

浙江浙大中控信息技术有限公司首席专家杨永耀：智慧城市赋能碳中和

2021年09月07日18:50 | 来源：每日经济新闻
小字号
原标题：浙江浙大中控信息技术有限公司首席专家杨永耀：智慧城市赋能碳中和

　　

　　浙江浙大中控信息技术有限公司首席专家杨永耀 图片来源：每日经济新闻

　　今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行。在下午进行的“数字经济驱动低碳转型新跨越”的平行分论坛上，浙江浙大中控信息技术有限公司首席专家杨永耀表示，实现碳达峰与碳中和的目标可以通过产业结构调整、能源供给侧优化、消费侧节能增效、提升生态碳汇能力和公民碳中和行动等有效途径。

　　杨永耀介绍道，通过智慧低碳交通、智慧新能源设施、智慧资源循环利用、智慧生态走廊、智慧低碳住宅以及智慧可再生能源六大层面，智慧城市可以有效赋能碳达峰与碳中和。

　　“现在的智慧城市建设，目标是数字孪生的智慧城市，让我们的工作生活更美好，城市更低碳绿色。”他说道。（记者 文巧 编辑 高涵）

(责编：李楠桦、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年服贸会达成各类成果1672个
　　人民网北京9月7日电（记者何旭、夏晓伦）9月7日，2021年中国国际服务贸易交易会闭幕新闻发布会在国家会议中心举行。商务部服贸司二级巡视员王志华介绍，据初步统计，截至9月7日16：00,本届服贸会各类成果1672个。…
聚焦车路协同技术 央地合作加强产业数字化探索
　　人民网北京9月7日电 （记者夏晓伦）记者获悉，近日，苏州市人民政府与中国电信集团有限公司在苏州市相城区签署产业数字化战略合作协议。 江苏省委常委、苏州市委书记许昆林，中国电信集团有限公司党组书记、董事长柯瑞文出席签约仪式并致辞，并共同为天翼交通科技有限公司、天翼安全科技有限公司揭牌。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部