浙江浙大中控信息技术有限公司首席专家杨永耀：智慧城市赋能碳中和
2021年09月07日18:50 | 来源：每日经济新闻
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原标题：浙江浙大中控信息技术有限公司首席专家杨永耀：智慧城市赋能碳中和
浙江浙大中控信息技术有限公司首席专家杨永耀 图片来源：每日经济新闻
今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行。在下午进行的“数字经济驱动低碳转型新跨越”的平行分论坛上，浙江浙大中控信息技术有限公司首席专家杨永耀表示，实现碳达峰与碳中和的目标可以通过产业结构调整、能源供给侧优化、消费侧节能增效、提升生态碳汇能力和公民碳中和行动等有效途径。
杨永耀介绍道，通过智慧低碳交通、智慧新能源设施、智慧资源循环利用、智慧生态走廊、智慧低碳住宅以及智慧可再生能源六大层面，智慧城市可以有效赋能碳达峰与碳中和。
“现在的智慧城市建设，目标是数字孪生的智慧城市，让我们的工作生活更美好，城市更低碳绿色。”他说道。（记者 文巧 编辑 高涵）
(责编：李楠桦、初梓瑞)
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