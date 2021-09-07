原标题：中国信息通信研究院产业与规划研究所总工高艳丽：能源革命、数字革命双动力赋能城市碳达峰

中国信息通信研究院产业与规划研究所总工高艳丽 图片来源：每日经济新闻

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行。在下午进行的“数字经济驱动低碳转型新跨越”的平行分论坛上，中国信息通信研究院产业与规划研究所总工、智慧城市领域首席专家高艳丽表示：“驱动碳达峰、碳中和的有两股力量，是通用的，是面向全社会各行各业的，一个是能源革命，一个是数字革命，双动力赋能城市碳达峰，以及全社会的碳达峰与碳中和。”

站在城市的角度，高艳丽认为，能源绿色化、设施电气化和治理绿色化是协同助力智慧城市实现碳中和的三大要素。

“中国将成为全球最大的绿色经济体和市场，也是全球绿色科技创新中心之一，加上绿色智慧的能源基础设施，我们将从传统能源的进口大国转变成为新能源的出口大国，催动工业体系向零碳新工业体系演进。”她说道。（记者 文巧 编辑 高涵）

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