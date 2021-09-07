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联通数字科技首席数字化转型科学家杨海明：信息通信技术是“双碳战略”能力底座之一

2021年09月07日18:52 | 来源：每日经济新闻
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原标题：联通数字科技首席数字化转型科学家杨海明：信息通信技术是“双碳战略”能力底座之一

　9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行。在下午进行的“数字技术赋能行业绿色低碳发展”分论坛中，联通数字科技有限公司首席数字化转型科学家杨海明作了主题演讲。

　　联通数字科技有限公司首席数字化转型科学家杨海明。图片来源：每经记者 张建 摄

　　杨海明表示，信息通信技术（ICT）作为实现“双碳战略”的重要能力底座之一，意在构建全生命周期的碳排放采集、监测、量化、审计和交易体系。一方面为企业用户提供产业升级的技术支撑，另一方面为政府监管部门提供可信的碳排放宏观数据。他认为，信息通信技术（ICT）推动“双碳战略”的核心是实现碳排放数据上云。通过碳排放“采集”“管理”“集群化”三步走的规划，逐步推动“双碳战略”的实现。

　　杨海明特别强调，电信运营商在碳达峰碳中和实现中有巨大的推动作用。要坚持做好通信行业“一盘棋”，实现通信行业自身节能减排。这其中，可以发挥通信运营商连接能力、组网能力，实现“碳足迹”全程跟踪；推动“碳足迹”上云，打造全生命周期的碳排放量化、升级和交易体系；深入行业，如能源、工业、交通及建筑等领域，以信息化为抓手，支撑各行业碳达峰碳中和落地等。（每经记者 陈星 每经编辑 梁枭）

(责编：孙红丽、初梓瑞)

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