原标题：腾讯集团可持续社会价值副总裁许浩：数字技术将在零碳转型中起到关键作用

腾讯集团可持续社会价值副总裁许浩 图片来源：每日经济新闻

9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都拉开帷幕。本届论坛以“数字助力，绿色发展”为主题，汇集了各行业各政府部门、各领域专家学者和企业等社会力量，共同探索如何有效利用数字化手段，助推实现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的重大目标。

7日下午举行的“数字生活引领绿色低碳新风尚”平行分论坛上，腾讯集团可持续社会价值副总裁许浩表示，全球经济的零碳转型是21世纪人类面临的最重大的变革之一。与此同时，我国提出的宏伟双碳目标，也将在未来30~40年带来显著的机遇和挑战。

“2020年中国碳排放量100亿吨左右，居世界第一，占全球排放的四分之一以上。要想实现碳中和，挑战巨大，需要全社会一起努力。”许浩说，在此过程中，数字技术将在我国未来全面零碳转型中起到关键作用。

早在今年1月12日，腾讯就宣布启动碳中和规划，用科技助力实现零碳排放，推出了腾讯云双碳解决方案总体框架。“框架聚焦七大场景，打造坚实的业务支撑，将发挥腾讯产业互联网在连接、数据、智能、数字孪生、IoT等方面的基础能力优势。”许浩表示。（记者 董兴生 编辑 陈俊杰）

(责编：李楠桦、初梓瑞)