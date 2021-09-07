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浙江吉利控股集团有限公司副总裁魏志玲：加快数字化融合发展，推动汽车行业新变革

2021年09月07日18:54 | 来源：每日经济新闻
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原标题：浙江吉利控股集团有限公司副总裁魏志玲：加快数字化融合发展，推动汽车行业新变革

　　

　　浙江吉利控股集团有限公司副总裁-魏志玲 图片来源：每日经济新闻

　　9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都拉开帷幕。本届论坛以“数字助力 绿色发展”为主题，汇集了各行业各政府部门、各领域专家学者和企业等社会力量，共同探索如何有效利用数字化手段，助推实现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的重大目标。

　　7日下午的“数字生活引领绿色低碳新风尚”平行分论坛上，浙江吉利控股集团有限公司副总裁魏志玲表示，汽车行业要加快调整优化产业结构、能源结构，大力发展新能源汽车，重点攻关新能源、智能化、5G应用、智能驾驶、高性能芯片等技术，这既是当前汽车产业国际竞争的焦点，也是将来发展的大趋势。

　　据魏志玲介绍，今年8月，“吉利工业互联网平台”正式发布。该平台依托吉利35年制造业经验，涵盖流程、离散等全领域，可快速复制应用于其他行业。平台后续将以更多新产品、新技术推动数字经济与实体经济深度融合，全面助力制造企业数字化转型。（记者 丁舟洋 编辑 陈俊杰）

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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