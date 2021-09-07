原标题：中国电信四川公司副总经理、四川省大数据产业联合会会长谢毅钊：“绿色化”未来将成IDC行业核心竞争力

中国电信四川公司副总经理、四川省大数据产业联合会会长谢毅钊 每经记者 张建 摄

9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行，在“数字技术赋能行业绿色低碳发展”分论坛上，中国电信四川公司副总经理、四川省大数据产业联合会会长谢毅钊进行了主题演讲。

他表示，数据中心市场规模与能耗同步高增长。一方面，未来IDC行业仍将保持20%以上年复合增速。另一方面，电耗持续增长。2020年数据中心用电量2045亿度，占全社会用电量的2.7%。2030年数据中心用电量预计突破4000亿度，占全社会用电量的比重将升至3.7%。在上述背景下，谢毅钊认为，“绿色化”未来将成为IDC行业的核心竞争力，数据中心能耗能效监管趋严，预计2023年，新建大型及以上数据中心PUE（ 数据中心总能耗/IT设备能耗）降低到1.3以下。（每经记者 曾剑 每经编辑 杨翼）

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