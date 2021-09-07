原标题：蚂蚁集团社会公益及绿色发展事业群总裁彭翼捷：相信技术的力量，推动绿色可持续发展

图片来源：每日经济新闻

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都拉开帷幕。本届论坛以“数字助力，绿色发展”为主题，汇集了各行业各政府部门、各领域专家学者和企业等社会力量，共同探索如何有效利用数字化手段，助推实现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的重大目标。

在7日下午举行的“数字生活引领绿色低碳新风尚”平行分论坛上，蚂蚁集团社会公益及绿色发展事业群总裁彭翼捷表示，努力实现“碳达峰、碳中和”目标已经成为社会的广泛共识。“今年3月12日，蚂蚁集团率先对外公布碳中和目标，并自2021年起定期披露碳中和进展。”彭翼捷说。

为推进实现碳中和目标，蚂蚁集团将区块链技术应用到碳中和行动中，推出蚂蚁链企业碳中和管理SaaS平台，并将逐步开放给行业或企业。此外，蚂蚁集团还将通过蚂蚁森林等多种途径，共同助力实现碳达峰、碳中和目标。

“自创始之初，绿色就是蚂蚁集团的基因。我们相信技术可以而且应该被用于推动绿色可持续发展，我们将积极发挥互联网平台作用，打造绿色数字经济平台，共同奔赴绿色低碳的未来。”彭翼捷说。（记者 董兴生 编辑 张海妮）

(责编：李楠桦、初梓瑞)