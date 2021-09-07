原标题：易华录高级副总裁宋征：打造“数据湖”，实现“双碳”目标

北京易华录信息技术股份有限公司高级副总裁宋征 图片来源：每经记者 张建 摄

9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行，在“数字技术赋能行业绿色低碳发展”分论坛上，北京易华录信息技术股份有限公司高级副总裁宋征进行了主题演讲。

宋征表示，目前，碳排放存在问题是总量过大，能源结构中高碳占比过高。在他看来，要实现碳中和，一是碳源侧方面，需要节能和使用新能源；二是在碳汇侧方面，要使用包括植树造林、生物质以及发展CCUS技术，“节能提效是实现碳排放大幅下降的最主要途径。这就需要发挥数字经济的作用。”

“数据湖为新一代绿色低碳的数字经济基础设施，以高效降低数据存储能耗与成本的光磁电智能混合存储系统为底座，以收集、整理、开放数据要素、发展区域数字经济为己任，以人工智能和云计算为服务形式。”宋征介绍，易华录城市数据湖着力打造了一个“天上有云，地下有湖”的数据湖生态循环。

宋征表示，实现“双碳”目标需要多措并举，无论是源头防治、产业结构调整、新兴产业培育、绿色低碳生活等各个方面，数字技术将发挥不可替代的重要作用。（每经记者 胥帅 每经编辑 杨翼）

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