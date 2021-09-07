原标题：易车集团党委书记刘文华：汽车产业必须尽快打破边界，加强与其他产业的协同

易车集团党委书记刘文华。图片来源：每日经济新闻

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都拉开帷幕。本届论坛以“数字助力，绿色发展”为主题，汇集了各行业各政府部门、各领域专家学者和企业等社会力量，共同探索如何有效利用数字化手段，助推实现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的重大目标。

在7日下午的“数字生活引领绿色低碳新风尚”平行分论坛上，易车集团党委书记刘文华表示，数据显示，2020年我国约16%碳排放源于交通出行，且其过去9年年均增速达5%以上，预计到2025年还要增加50%。若出行行业未能率先实现“碳中和”，我国的“3060”战略发展目标的实现将面对极大挑战。

刘文华认为，数字化技术带来出行形态的变化。云计算、物联网、5G、人工智能、自动驾驶、区块链等数字技术正在飞速进入汽车产业。数字技术使汽车、出行、交通行业也有了逐渐深度融合，形成以新能源、数字网联、车路协同等数字化技术为载体的大众化出行形态。这种新的出行形态不只是技术模式上的，更是思维模式上的更迭。（记者 温梦华 编辑 张海妮）

(责编：李楠桦、初梓瑞)