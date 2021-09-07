原标题：贝壳找房高级副总裁林涛： 一次VR看房可减少140g碳排放，技术推动居住交易的绿色和低碳

贝壳找房高级副总裁林涛 图片来源：每日经济新闻

9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都拉开帷幕。本届论坛以“数字助力 绿色发展”为主题，汇集了各行业各政府部门、各领域专家学者和企业等社会力量，共同探索如何有效利用数字化手段，助推实现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的重大目标。

在当天下午的“数字生活引领绿色低碳新风尚”平行分论坛上，贝壳找房高级副总裁林涛表示，从住的角度来讲，对于推动低碳绿色发展的尝试主要集中在三个方面：一是从技术创新的纬度；二是从服务变革的纬度，三是从关联引领和公益慈善的维度。

“我们通过提供VR看房，在这个过程中，经过测算，一次VR看房可以减少140g碳排放。2020年全国实现VR看房12.9亿次，大概节省了350万吨碳排放。这是通过技术推动居住交易的绿色和低碳。”林涛表示。（记者 温梦华 编辑 陈俊杰）

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