原标题：中华环保联合会绿色循环专委会秘书长蒋南青：个人碳账本可作为未来个人绿色资产

中华环保联合会绿色循环专委会秘书长蒋南青 图片来源：每日经济新闻

9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都拉开帷幕。本届论坛以“数字助力 绿色发展”为主题，汇集了各行业各政府部门、各领域专家学者和企业等社会力量，共同探索如何有效利用数字化手段，助推实现“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的重大目标。

7日下午的“数字生活引领绿色低碳新风尚”平行分论坛上，中华环保联合会绿色循环专委会秘书长蒋南青表示，居民消费侧的碳排放增加非常快，现在已占到整个中国碳排放总量的近一半。需要探索多元化碳普惠机制，制定建立统一公民绿色行为碳减排量化新标准，保证不同参与主体践行相同绿色行为，得到相同的减排量和激励措施。

在个人层面，每一次绿色行为都将被底层平台累积并记录下来，基于统一标准量化为碳减排量，形成个人碳账本。个人碳账本可作为未来个人的绿色资产，有望获得公益、商业和政策鼓励性等相关物质、精神和行政激励，获得绿色金融和绿色保险的优惠，进而实现碳减排量的市场化运行。

通过云平台的建立，形成统一的标准，把个人行为量化并输出标准。通过个人的碳账本形成企业的碳账本，在空间层面形成城市碳账本，帮助政府出台更好的政策，更好地管理城市日志和每天的运营。（记者 丁舟洋 编辑 陈俊杰）

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