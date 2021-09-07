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伏羲智库创始人、清华大学互联网治理研究中心主任李晓东：提高数据治理水平是数字经济高质量发展关键

2021年09月07日19:01 | 来源：每日经济新闻
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原标题：伏羲智库创始人、清华大学互联网治理研究中心主任李晓东：提高数据治理水平是数字经济高质量发展关键

　　9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行，在“数字技术赋能行业绿色低碳发展”分论坛上，伏羲智库创始人、主任，清华大学互联网治理研究中心主任李晓东进行了主题演讲。

　　伏羲智库创始人、主任，清华大学互联网治理研究中心主任李晓东 图片来源：每经记者 张建 摄

　　李晓东表示，数字经济面临数字鸿沟加大和网络碎片加剧两大挑战。目前，一线城市与二线城市，特别是与三四线城市的数据经济发展差距拉大；另外，面临数据和信息孤岛问题，数据作为市场要素的潜力亟待释放。

　　在李晓东看来，数字经济高质量发展的关键在于提高数据治理水平。通过数据治理可以提升数据流通利用水平、优化数据治理结构，改善数字鸿沟和网络碎片的问题，助力数字经济的发展。（每经记者 朱万平 每经编辑 梁枭）

(责编：孙红丽、初梓瑞)

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