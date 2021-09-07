原标题：旷视科技副总裁蒋燕：数字化对于“双碳”目标实现十分关键

9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行，在“数字技术赋能行业绿色低碳发展”分论坛上，北京旷视科技有限公司党委书记兼副总裁蒋燕进行了主题演讲。她表示，数字化、碳中和追求的目标均是降本增效，数字化在助力实现“双碳”目标能发挥关键性作用。

北京旷视科技有限公司党委书记兼副总裁蒋燕 图片来源：每经记者 张建 摄

蒋燕认为，碳中和将重构经济增长模式，倒逼各行各业通过数字化、智能化转型提质增效、节能减排，实现高质量发展；而数字技术赋能千行百业，推动产业结构调整优化，数字产业自身也正在加速绿色化、低碳化，有望率先实现碳中和目标。（每经记者 曾剑 每经编辑 梁枭）

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