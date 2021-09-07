华为云中国区副总裁胡维琦：低碳化、电气化、数字化是实现碳中和关键要素
2021年09月07日19:07 | 来源：每日经济新闻
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原标题：华为云中国区副总裁胡维琦：低碳化、电气化、数字化是实现碳中和关键要素
华为云中国区副总裁胡维琦 每经记者张建摄
9月7日，首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行，在“数字技术赋能行业绿色低碳发展”分论坛上，华为云中国区副总裁胡维琦进行了主题演讲。胡维琦表示，低碳化、电气化、数字化是实现碳中和的关键要素。
胡维琦预计，清洁能源成为主力能源，到2050年清洁能源发电占比要达到86%，而光伏、风电成为新增能源主力军。胡维琦还预计，电能也将成为能源消费的主流，电能消费占比从2020年的20%提升到2050年的49%；电动出行将成为主要出行方式，电动汽车销量从2020年的310万辆，提升至2030年的3500万辆。胡维琦表示，“双碳”目标给中国经济提出“绿色、低碳”的高质量发展要求，碳中和也将引发能源生产和消费革命，同时带来各行各业升级换代机会。
她还透露，华为正通过技术创新，加速各行各业节能降碳，加速能源结构转型。（每经记者 朱万平 每经编辑 杨翼）
(责编：孙红丽、初梓瑞)
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