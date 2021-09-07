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国家应对气候变化与国际合作中心总经济师张昕：全国碳市场助力数字碳中和

2021年09月07日19:33 | 来源：每日经济新闻
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原标题：国家应对气候变化与国际合作中心总经济师张昕：全国碳市场助力数字碳中和

　　图片来源：每日经济新闻

　　今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行。在下午进行的“数字经济驱动低碳转型新跨越”的平行分论坛上，国家应对气候变化与国际合作中心总经济师张昕表示，全国碳市场为前沿数字技术的突破创新和应用提供了一个平台。与此同时，先进的数字技术也为提高全国碳市场的运行效率和监管效率提供了技术保障。

　　张昕举例说，区块链技术的分布式、可追溯、可加密合约的特点，特别适用于自愿减排的碳信用管理。（记者 李孟林 编辑 文多）

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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