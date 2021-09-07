原标题：新华三集团副总裁、智慧城市总架构师张鹏：“双碳”战略下低功耗的边缘计算或成新突破

图片来源：每日经济新闻

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行。在下午进行的“数字经济驱动低碳转型新跨越”的平行分论坛上，新华三集团副总裁、智慧城市总架构师张鹏表示，当前正处在数字化与绿色化交汇的路口，这是我们所有人共同面对的发展的挑战以及机遇。

在张鹏看来，当碳中和遇到数字化，这是生产技术的变革，也是治理方式的变革，同时也会对社会生活带来深刻的变革。在这种变局下，数字化技术如何赋能“双碳”战略的机遇？他认为：首先，要利用数字化的技术来感知，做到全域监测；第二，利用数字化的技术来替代物理行为，实现减排；第三，用数字化来调动碳中和的科学执行。

张鹏还提到，这几年的云计算风起云涌，很多云计算引导为集中计算，而在碳中和的面前，可能这个趋势将逆转，可能更多的边缘计算——低功耗的边缘计算，将成为新的突破。（记者 文巧 编辑 文多）

(责编：李楠桦、初梓瑞)