原标题：中国移动（成都）产业研究院总经理刘耕：“C2三能计划”构建绿色发展

中国移动（成都）产业研究院总经理刘耕 图片来源：每日经济新闻

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行。在下午进行的“数字经济驱动低碳转型新跨越”的平行分论坛上，中国移动（成都）产业研究院总经理刘耕表示，全社会都在积极响应绿色低碳，实现“双碳”目标意味着经济增长范式的深刻变革。根据新形势和新要求，中国移动提出了“C2三能计划”。

“三能”代表“节能、洁能、赋能”三条行动主线。他解释道，计划中的节能方面主要是通过技术创新来降低5G的能耗，“洁能”方面则是推进绿色用能，提升光能、风能等清洁能源的使用比例，而赋能则指的是充分发挥信息化技术助力社会减排降碳的杠杆作用，推出了绿色能耗智慧管理平台以及一系列的行业节能降碳解决方案。

刘耕指出，通过践行上述计划，预计到“十四五”末，中国移动将在电信业务总量增加1.6倍的情况下，单位电信业务总量综合能耗降幅超过20%，单位电信业务总量碳排放降幅超过20%，预计5年企业自身节电量超过400亿度。（记者 李孟林 编辑 高涵）

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