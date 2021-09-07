原标题：四川联合环境交易所董事长何锦峰：碳中和机制亟需数字化的强化和完善

四川联合环境交易所董事长何锦峰 图片来源：每日经济新闻

今日（9月7日），首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行。在下午进行的“数字经济驱动低碳转型新跨越”的平行分论坛上，四川联合环境交易所董事长何锦峰表示，达成碳中和目标需要直接行为和间接行为并重，实现增汇是我们的直接行为，间接行为方面，购买碳信用现在是国际国内已经广泛采用的一种方式。

何锦峰表示，碳中和机制亟需数字化的强化和完善。他指出，碳信用有一定的科学性，但是要注意到这些项目的开发，大量的工作是靠人的传统的工作方式来做，受人的主观思想、客观能力等各方面的影响，在项目减排量的客观公允性，计算的质量和效率等方面，有的时候难免得不到充分的保障，这就需要用数字去强化。

此外，何锦峰认为，碳中和的平台也还需要数字化的完善。国内国际可能都有很多碳中和平台，但是参差不齐，除了加强管理，还要求碳中和平台有一定的资质条件和技术条件，其程序和系统本身要可核实、可追溯。（记者 李孟林 编辑 高涵）

(责编：李楠桦、初梓瑞)