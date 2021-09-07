今天我们聊聊监管这些事儿
2021年09月07日21:19 | 来源：央视新闻客户端
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最近一段时间，监管层频频出手，对互联网经济、教育培训、娱乐游戏等行业进行整顿和引导，推动市场秩序不断好转、百姓痛点有效解决。
对这些举措，拍手叫好的多，但也有人心存疑虑。“杀富济贫”？打压民企？吓跑外资？非也！如何拨云见日，看个清清楚楚，弄个明明白白？今天央视新闻一起为您划重点！
(责编：白宇、赵欣悦)
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