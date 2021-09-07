最近一段时间，监管层频频出手，对互联网经济、教育培训、娱乐游戏等行业进行整顿和引导，推动市场秩序不断好转、百姓痛点有效解决。

对这些举措，拍手叫好的多，但也有人心存疑虑。“杀富济贫”？打压民企？吓跑外资？非也！如何拨云见日，看个清清楚楚，弄个明明白白？今天央视新闻一起为您划重点！

(责编：白宇、赵欣悦)